Csak kapkodjuk a fejünket: újabb rekord született a hazai árampiacon

A június 25-i nap nemcsak amiatt volt különleges, mert ez volt az, amikor a nap a legtovább sütött:

ugyanis két napenergia-termelési rekord is megdőlt közben.

A szaktárca közlése szerint az ipari naperőművek termelése 3979 megawattra emelkedett a délelőtti órákban, felülmúlva a március óta fennálló korábbi csúcsot.

emelkedett a délelőtti órákban, felülmúlva a március óta fennálló korábbi csúcsot. A háztartási és saját célra termelő (SCTE) rendszerekkel együtt számított összes napelemes termelés 6245 megawattra nőtt, amely szintén új rekordnak számít. Az előző csúcsot mindössze két héttel korábban, június 13-án mérték 6200 megawattal.

Érdekesség, hogy június 13-án, pénteken déltájban az ipari naperőművek önmagukban is képesek voltak fedezni Magyarország teljes áramfogyasztását. Most, június 25-én a napenergia részaránya valamivel alacsonyabb volt, de a csúcsidőszakokban így is a bruttó rendszerterhelés több mint 82 százalékát biztosította.

De nem csak a termelés, a fogyasztás is csúcsokra tör: éppen a dupla rekorddöntés előtt írtunk arról, hogy a következő napokban a történelmi rekordot is megközelítheti a rendszerterhelés a hűtési igény erősödése miatt - ami viszont az árampiacon szélsőségesen magas árak kialakulásához vezetnek az esti órákban.

A napelemek egyre nagyobb penetrációja miatt arra számítunk, hogy

a nyári időszakban - akár heti rendszerességgel - fognak megdőlni a történelmi rekordok.

2024-ben világviszonylatban is kiemelkedő, 25 százalékos részesedést ért el a napenergia az ország áramtermelésében. Az eddigi fejlődési ütem alapján 2025-ben is várhatóan több mint 1 gigawattal (GW) bővül a beépített teljesítmény, ami a negyedik egymást követő ilyen év lenne. Ráadásul 2030-ra, a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) alapján Magyarország 12 GW-nyi beépített kapacitással számol - jelenleg ez kb. 8 gigawatt.

A zöldenergia hatékonyabb kihasználásához azonban elengedhetetlen az energiatárolási kapacitások fejlesztése. Ezért volt hatalmas lépés az, hogy tegnap üzembe helyezték Magyarország legnagyobb hálózati integrált energiatárolóját Szolnokon, amely 20 megawatt összteljesítménnyel és 60 megawattóra kapacitással rendelkezik - ezzel összesen már 114 megawatt összteljesítményű energiatároló működik az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images