Jelentős forgalomkorlátozásra kell készülni Budapesten

Július 3-án a Budapest Közút kivitelezésében nagyfelületű aszfaltozás kezdődik a X. kerületi Kozma utcában a Jászberényi út és az Új köztemető körforgalom között. A körforgalomban nem lesz munkavégzés, az Új köztemető folyamatosan megközelíthető lesz. A Kozma utcában több ütemben, szakaszosan lesznek lezárások. Az Izraelita temető két bejárata közül legalább egy folyamatosan használható lesz. A munka várhatóan 5 héten át fog tartani. A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK autóbuszok módosított útvonalon fognak közlekedni.

Mintegy 1325 méter hosszon, 8800 négyzetméternyi felületen újul meg a X. kerületi Kozma utca burkolata a Budapest Közút kivitelezésében, Budapest Főváros Önkormányzata finanszírozásában.

A marást követően két rétegben aszfalt kopóréteg terítését végzik, és helyenként lokális pályaszerkezet-csere is lesz. A felújítás során az Izraelita temető buszmegálló peronja is és a gyalogátkelőhely is korszerűsítésre kerül. Az új burkolatra új burkolati jelek kerülnek felfestésre.

Az építkezést három ütemben végzik a Kozma utcában.

Az első ütemben a fent említett szakaszon a körforgalomtól kétszáz méterre a Jászberényi út felé kezdődik a teljes útzár, amely az Izraelita temető körforgalomhoz közelebb eső bejáratáig bezárólag fog tartani. Ez a bejárat is munkaterület lesz, tehát itt nem lehet bejutni a temetőbe, hanem a másik, Jászberényi úthoz közelebb eső bejáratot lehet használni. Ez az ütem várhatóan két hétig tart.

A második ütemben az Izraelita temető körforgalomhoz közelebb eső bejáratától a Harangláb utcáig lesz a munkaterület, a teljes útzár. Ekkor a Jászberényi úthoz közelebb eső bejárat munkaterület lesz, nem lehet majd használni, a körforgalom felőlit már igen. Ez a munkafázis várhatóan egy hétig fog tartani.

A harmadik ütemben a Harangláb utcától a Jászberényi útig tartó részen dolgozunk félpályás útzár mellett. A szakasz egyirányú lesz a Jászberényi úttól a körforgalom felé a Harangláb utcáig. Ez az ütem tervezetten két héten át fog tartani.

Az átépítés teljes ideje alatt az érintett buszjáratok módosított útvonalon közlekednek, az alábbiak szerint:

A 68-as, 268-as, 968-as autóbuszok Akadémiaújtelep, 525. tér, illetve a Cinkotai autóbuszgarázs felé az Újhegyi úton a Kozma utcai körforgalomig változatlan útvonalon, majd a körforgalomból a negyedik kijáraton jobbra Sírkert út – tovább Maglódi út – jobbra Akna utca – balra Gránátos utca – tovább Tárna utca – jobbra Jászberényi út, tovább változatlan útvonalon közlekednek.

Kimaradó megállóhelyek: Új köztemető, Izraelita temető, Gránátos utca, Meténg utca megállóhelyeket a járatok nem érintik.

Ideiglenes megállóhelyek: az Új köztemető (95-ös autóbusz megállóhelye), Rákos vasútállomás (161-es autóbusz megállóhelye) lesznek.

A 68-as, 268-as, 968-as autóbuszok Kispest, Vas Gereben utca, illetve Kispest, Kossuth tér felé a Jászerényi úton a Kozma utcáig változatlan útvonalon, majd tovább egyenesen a Jászberényi út – balra Tárna utca – balra Gránátos utca – jobbra Akna utca – balra – tovább Maglódi út – balra Sírkert út – a körforgalomból az első kijáraton jobbra Újhegyi út, tovább változatlan útvonalon közlekedik.

Kimaradó megállóhelyek: Kozma utca, Meténg utca, Gránátos utca, Izraelita temető, Új köztemető

Ideiglenes megállóhelyek: Kozma utca (161-es autóbusz megállóhelye), Rákos vasútállomás (161-es autóbusz megállóhelye), Új köztemető (95-ös autóbusz megállóhelye)

A 195-ös autóbusz a Puskás Ferenc Stadion M felé a Jászerényi úton a Kozma utcáig változatlan útvonalon, majd tovább egyenesen Jászberényi út – balra Tárna utca – balra Gránátos utca – jobbra Akna utca – jobbra Maglódi út, tovább változatlan útvonalon közlekedik.

Kimaradó megállóhelyek: Kozma utca, Meténg utca, Gránátos utca, Izraelita temető, Új köztemető, Sírkert út, Venyige utca, Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Ideiglenes megállóhelyek: Kozma utca (161-es autóbusz megállóhelye), Rákos vasútállomás (161-es autóbusz megállóhelye), Bajcsy-Zsilinszky Kórház (ideiglenes megállóhely az Akna utcában a kikanyarodás előtt)

A 195-ös autóbusz Rákoskeresztúr, városközpont felé a Kozma utcai körforgalomig változatlan útvonalon, majd a körforgalomból az 5. kijáraton jobbra Sírkert út – tovább Maglódi út – jobbra Akna utca – balra Gránátos utca – tovább Tárna utca – jobbra Jászberényi út, tovább változatlan útvonalon.

Kimaradó megállóhelyek: Új köztemető, Izraelita temető, Gránátos utca, Meténg utca

Ideiglenes megállóhelyek: Új köztemető (95-ös autóbusz megállóhelye), Bajcsy-Zsilinszky Kórház (95-ös autóbusz megállóhelye), Rákos vasútállomás (161-es autóbusz megállóhelye)

A 202E autóbusz Rákoscsaba felé az Újhegyi úton a Kozma utcai körforgalomig változatlan útvonalon, majd a körforgalomból a negyedik kijáraton jobbra Sírkert út – tovább Maglódi út – jobbra Akna utca – balra Gránátos utca – tovább Tárna utca – jobbra Jászberényi út, tovább változatlan útvonalon közlekedik.

Kimaradó megállóhelyek: Új köztemető

Ideiglenes megállóhelyek: Új köztemető (95-ös autóbusz megállóhelye)

A 202E autóbusz Kőbánya-Kispest M felé a Jászerényi úton a Kozma utcáig változatlan útvonalon, majd tovább egyenesen Jászberényi út – balra Tárna utca – balra Gránátos utca – jobbra Akna utca – balra – tovább Maglódi út – balra Sírkert út – a körforgalomból ez első kijáraton jobbra Újhegyi út, tovább változatlan útvonalon közlekedik.

Kimaradó megállóhelyek: Új köztemető

Ideiglenes megállóhelyek: Új köztemető (95-ös autóbusz megállóhelye)

