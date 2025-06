Elképesztő videó: a tengeren robbant fel az orosz hajó

Kigyulladt, majd felrobbant ma reggel a Japán-tengeren, az oroszországi Vlagyivosztok közelében a Merlion nevű orosz turistahajó.

A közösségi médiában felvételek is terjednek az esetről:

BREAKING: A ship named “Merlion” caught fire and exploded this morning in the Sea of Japan, near Vladivostok.Rescue teams are on-site. The cause of the explosion remains unknown. pic.twitter.com/aARfpQk67d https://t.co/aARfpQk67d