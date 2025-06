Hatalmas botrányt okozott a világ egyik leggazdagabb embere, sokan a távozását akarják

Jeff Bezos és Lauren Sanchez velencei esküvője megosztja a helyieket, miközben a luxusesemény ellen tüntetők vonultak fel a városban. A helyhatóság üdvözli a 'minőségi turizmust', míg az aktivisták a túlturizmus és a környezeti hatások miatt aggódnak.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója és Lauren Sanchez tévés műsorvezető fényűző esküvői ünnepsége szombat este érte el csúcspontját Velencében a fő gálarendezvénnyel - jelentette a BBC. Miközben a sztárvendégek luxusszállodáikból vízi taxikba készültek szállni, velencei lakosok egy csoportja tüntetést szervezett a nagyszabású esemény ellen.

A tüntetők különböző okokból vonultak utcára: egyesek a sérülékeny városban tapasztalható túlturizmus ellen tiltakoztak, mások a klímaváltozás és a kapitalizmus ellen emelték fel hangjukat.

Szombaton több százan vonultak végig a városon, "Bezosnak nincs itt helye" feliratú transzparenst függesztettek a Rialto hídra és színes füstbombákat gyújtottak meg.

Amikor Bezosnál a tüntetésekről érdeklődtek, miközben a Harry's Barba tartott ebédelni, csókokat dobott a kamerák felé. A város alpolgármestere "narcisztáknak" nevezte az aktivistákat, és hangsúlyozta, hogy az esküvő pontosan az a "minőségi turizmus", amire Velencének szüksége van.

Jeff Bezos amerikai milliárdos üzletember és felesége, Lauren Sánchez amerikai újságíró távozik a velencei Harry's Bar étterembõl 2025. június 28-án, az esküvõjük után egy nappal. Az Amazon internetes kereskedelmi vállalatot alapító 61 éves Bezos és 55 éves menyasszonya június 26-tól négynapos, kétszáz fõs lakodalmat tart a lagúnaváros egykori hajógyárának területén. Az esküvõ ellen már hetekkel ezelõtt szervezett tiltakozási hullám indult a városban. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Simone Venturini, a város gazdasági fejlesztésekért felelős tanácsosa kijelentette: reméli, hogy "sokan akarnak majd Velencében házasodni" ezután, fellendítve a város esküvői szektorát. "Nem vagyunk Irán. A város nem mondhatja meg, ki házasodhat és ki nem. Nincs erkölcsrendészetünk" – nyilatkozta a BBC-nek a Canal Grande partján.

Az aktivisták már elkönyvelhettek egy sikert: a biztonsági okokból az esti partit távolabb helyezték át a városközponttól. Az új helyszín, az Arsenale könnyebben védhető.

"Azt hiszem, a fő probléma az, hogy Velence vidámparkká válik" – érvel Paola, az Extinction Rebellion csoport olasz tagja. Különösen felháborítja, hogy az esküvői vendégek magánrepülőgépekkel érkeztek, és szerinte a világ elitje a legnagyobb környezetszennyező.

Az olasz média rávetette magát a "az év esküvőjének" nevezett esemény csillogására és glamourjára. Oldalaik tele vannak a városban tartózkodó mintegy 200 A-listás híresség, köztük Leonardo DiCaprio és Kim Kardashian képeivel.

A Greenpeace sajtóirodájának felvételén a nemzetközi környezetvédelmi szervezet aktivistái egy óriási, Jeff Bezos amerikai milliárdos üzletembert ábrázoló transzparenst helyeznek el a velencei Szent Márk téren 2025. június 23-án. A felirat jelentése: Ha kibérelheted Velencét az esküvõdre, adózhatsz is többet. Az Amazon internetes kereskedelmi vállalatot alapító 61 éves Bezos és 55 éves menyasszonya, Lauren Sánchez amerikai újságíró az olasz lagúnavárosban kel egybe 2025 júniusában. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Greenpeace sajtóirodája

Bár sokan attól tartottak, hogy az esküvő megbénítja a várost, ez túlzásnak bizonyult. Néhány utcát rövid időre lezártak a fő események körül, de a fennakadások minimálisak voltak. A tüntetők szombat esti felvonulása hivatalos engedéllyel zajlott.

A velencei túlturizmus problémája azonban valós. A főpályaudvartól nem messze a rendőrök szúrópróbaszerűen ellenőrzik a látogatók kötelező napijegyeit – ez egy új intézkedés a tömegek szabályozására.

Roberto Zanon, egy 77 éves helyi lakos hamarosan elhagyni kényszerül otthonát, mert főbérlője eladta a lakást városon kívüli fejlesztőknek. "Egyre kevesebb velencei él itt" – mondja szomorúan. "Elveszíted a barátaidat. Elveszíted a szíved egy darabját. De sajnos ez a helyzet megállíthatatlan."

Ennek ellenére Roberto nem aggódik amiatt, hogy egy milliárdos Velencét választotta esküvője helyszínéül. Ő maga is a turizmusban dolgozott évekig, és "megtiszteltetésnek" tartja, hogy ilyen híres vendégek érkeztek a városba.

Egy ajándékboltban dolgozó Leda is támogatja a Bezos-Sanchez eseményt: "szerintem több Bezoshoz hasonló emberre lenne szükség. Most szemét-turizmust kapunk, és Velence nem ezt érdemli." Leda korábban saját üzlettel rendelkezett, ahol minőségi olasz termékeket árult, de be kellett zárnia, hogy alkalmazkodjon az alacsony költésű piachoz.

Az alpolgármester megerősítette, hogy Bezos "körülbelül hárommillió eurót" adományozott a törékeny vízi város védelmén dolgozó csoportoknak. Az aktivisták szerint azonban ez az összeg, valamint az esküvő által a városnak hozott 30 millió euró csak "csepp a lagúnában" a világ egyik leggazdagabb emberének vagyonához képest.

Címlapkép: Jeff Bezos amerikai milliárdos üzletember eksüvője ellen tüntetnek Velencében 2025. június 28-án, a házasságkötés után egy nappal. Az Amazon internetes kereskedelmi vállalatot alapító 61 éves Bezos és 55 éves menyasszonya június 26-tól négynapos, kétszáz fős lakodalmat tart a lagúnaváros egykori hajógyárának területén. Az esküvő ellen már hetekkel ezelőtt szervezett tiltakozási hullám indult a városban. Forrása: MTI/EPA/Andrea Merola