Az orosz-ukrán háború kitörése óta nem történt ilyen Európában

A globális földgázfogyasztás 2024-ben újra növekedésnek indult és rekordszintet ért el, ami rávilágít a megújuló energiaforrások korlátaira a növekvő energiaigények kielégítésében.

A londoni Energy Institute jelentése szerint

a világ földgázfogyasztása 2,5%-kal nőtt 2024-ben

- írta meg a Bloomberg. A földgázkereslet Ázsiában, valamint Dél- és Közép-Amerikában nőtt a legnagyobb mértékben, de Európában is emelkedett - először 2021 óta.

Bár a szél- és napenergia termelése is 16%-kal bővült - napenergia kapacitásbővülése négyszeresen meghaladta a szélenergiáét -, ez a növekedés nem volt elegendő a növekvő fogyasztási igények teljes ellensúlyozására. Úgy látszik, hogy a földgáz továbbra is jelenetős szerepet fog kapni a globális energiarendszerben, még a megújuló energiaforrások folyamatos bővülése mellett is.

Mindez arra világít rá, hogy miközben a megújulóenergia gyorsabban terjed, mint valaha, a globális energiaigény még gyorsabban növekszik

– állapítja meg a Statistical Review of World Energy jelentés.

A történelem során egy-egy energiafelhasználásai megoldás leváltásához általában két dolog vezethetett el: ha az új technológia olcsóbb volt, mint a megelőző, vagy az, ha jobbnak, rugalmasabbnak és biztonságosabbnak bizonyult annál. Amennyiben ezek egyike sem áll fenn, az új energiatermelési megoldásoknak a piaci feltételektől elszakadva, mesterséges ösztönzők nyomán kellene megvetniük a lábukat - erre viszont eddig még nem volt példa az emberi történelem során.

A globális gázkitermelés is növekedett tavaly. Kína a világ negyedik legnagyobb gáztermelőjévé vált az USA, Oroszország és Irán mögött. Az ország hazai termelése most már fedezi a kereslet 56%-át, ami segít csökkenteni a cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti versenyt.

