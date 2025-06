Brutális kirúgási hullám, bezárja magyar gyárát a multi

A gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyű munkáltató, a G.G. Space Kft. valamennyi dolgozóját elbocsátja a hónap végén.

Június 30-án minden dolgozójától megválik az olasz gyökerű G.G. Space Kft., összesen 165 munkavállalót bocsátanak el. A villamosgépeket gyártó vállalat Gyöngyösön, illetve Gyöngyöstarjánban működtet telephelyeket, írja a 24.hu.

Az érintett dolgozók egyelőre májusi fizetésüket sem kapták meg.

A kialakult helyzet miatt a cég dolgozói tiltakozásba kezdtek, az őket felkaroló Munkástanácsok szerint az eset tökéletes példa arra, hogy az érdekképviseletek nélkül gyakorlatilag lehetetlen helyzetben vannak a munkavállalók.

A heol.hu információi szerint június 17-én a cégvezetés Messenger-üzenetben tájékoztatta a dolgozókat a leépítésről, az alábbi szöveggel: „A G.G. Space Kft. minden munkavállalóját elbocsátja 06.30-án. Postán fogják küldeni a papírokat. Mindenki a személyes dolgaiért a következő napokban tud jönni. Erről küldünk további információt. A cég várhatóan felszámolásra kerül. A szükséges jogi lépésekről mindenki saját magának kell gondoskodni. Amennyiben további információra van szükség, az ügyvezető igazgatóval kell felvenni a kapcsolatot: Paolo Cavadini vagy Massimo Giovenzana”.

A La Provincia Unica olasz lap írása szerint az Európai Ügyészség áfacsalás miatt 4 év börtönbüntetést és több mint 9 millió euró elkobzását kérte az olasz bíróságtól az érintett munkáltató két ügyvezetőjére. A több mint 160 érintett munkavállaló megkeresése alapján szövetségünk segíti a munkavállalókat jogos érdekeik érvényesítésében minden rendelkezésünkre álló eszköztárral, ami a szakszervezeti és a jogi képviselettel járó lehetőségeinket is tartalmazza. A felmondásokat várhatóan hétfőn postázzák az érintett munkavállalók számára - közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

„A napokban közzétették a vállalat 2024-es egyszerűsített éves beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést, így már frissebb adatokkal is rendelkezünk. Számunkra a legfontosabb, hogy a munkavállalókat maradéktalanul kifizessék, amely az eddig elmaradt munkabérek mellett a jogszabály szerint járó végkielégítéseket és a felmondási időre járó távolléti díjat is tartalmazza. Az érintetteket már most is támogatjuk, de az esetleges felszámolási eljárás során is biztosítjuk a szakmai hátteret” – fogalmazott Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok ügyvezető alelnöke.

Kozma Zsolt, a Munkástanácsok versenyszféráért felelős alelnöke tájékoztatást adott arról, hogy szinte az egész kollektíva csatlakozott szakszervezetükhöz, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetéhez. „Így koordináltan tudjuk őket segíteni. Ez tökéletes példa arra, hogy az érdekképviseletek nélkül gyakorlatilag lehetetlen helyzetben vannak a munkavállalók.

Ilyen felháborító eljárással a magam részéről még sosem találkoztam érdekképviseleti pályafutásom során, ezért kezdeményeztem, hogy karoljuk fel ezt az ügyet.

Fontos, hogy a kormányhivatal is mielőbb segítse az érintetteket, ezért a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz is fordulunk a napokban.” – összegezte véleményét a versenyszektorért felelős alelnök. „A munkavállalók rendkívül indulatosak, bizonytalanok, de bíznak abban, hogy hozzájutnak legalább ahhoz, ami jogosan jár” – mondta el Varga Balázs, a munkavállalók szóvivője, megválasztott alapszervezeti ügyvivő.

