Kibúvó az amerikai szankciók alól? Így fizet Magyarország az orosz gázért

Szijjártó Péter csütörtök reggel bejelentette, hogy Oroszország októberig meghosszabbította azt a rendeletét, amely lehetővé teszi hazánk számára az orosz földgáz importját. Bár a 2022-ben kiadott rendelet valóban megkönnyíti a fizetések teljesítését, a helyzet ennél összetettebb. Ezért megnéztük, hogy milyen mechanizmusok és háttérfolyamatok teszik lehetővé a gázkifizetéseket.

Jó hír, hogy Oroszországban meghosszabbították annak az elnöki rendeletnek a hatályát, amelynek értelmében októberig fennáll a lehetőség, hogy Magyarország az OTP-n keresztül fizessen a földgázszállításokért.Ez lehetővé teszi, hogy a következő időszakban is biztonságban legyen a földgázellátásunk

- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán. Hozzátette: ezt követően Törökországba utazik tárgyalni, hogy "hosszú távon biztosítható legyen az olcsó orosz energia Magyarországra szállítása."

Magyarország évente 4,5 milliárd köbméter földgázt kap Oroszországtól, amelyet a Gazprom szállít, és amelynek pénzügyeit a részben állami tulajdonú orosz bankóriás, a Gazprombank kezeli. Utóbbi tény különösen fontossá teszi, hogy az Oroszországot sújtó amerikai szankciók és pénzügyi korlátozások ellenére hogyan tudnak az európai és magyar kereskedők fizetni az orosz gázért.

Mi is ez az orosz rendelet?

2022. március 31-én hatályba lépett az úgynevezett 172-es rendelet, ami alapvetően alakította át az orosz gázexport fizetési keretrendszerét. Ettől kezdve az "ellenségesnek" minősített államok (az EU-tagok is ide tartoznak) csak úgy tudnak földgázt vásárolni Oroszországtól, ha a

kifizetést a Gazprombankban vezetett speciális deviza- és rubelszámlákon keresztül teljesítik.

Ez a konstrukció azt jelenti, hogy a vevő eurót vagy dollárt utal, amit a Gazprombank rubelre vált, és csak ezáltal tekinthető a fizetés teljesítettnek.

A 172-es rendeletet 2022 végén módosították, amely új fizetési lehetőséget vezetett be: az orosz Gazprom egy külön számlára is elfogadhat fizetést, akár harmadik fél garanciájával, nemcsak közvetlen vevői utalással. Ennek lényege: a tartozást akkor is teljesítettnek tekintik, ha a pénz nem a vevőtől érkezik, hanem pl. egy garanciát nyújtó szervezettől

Ez a módosítás tehát eszközt biztosít Oroszországnak és a tőle földgázt vásárló partnereinek arra, hogy a gázért fizetett ellenérték közvetett – szankciók által kevésbé érintett – csatornákon jusson el a Gazpromhoz. Ez azért fontos, mert így a földgázszállítás folyamata fennmaradhat anélkül, hogy az érintett felek közvetlenül megsértenék az amerikai vagy európai szankciós előírásokat - a kiemelt rész fontos lesz a későbbiekben.

Amerikai szankció

Az Egyesült Államok 2024. november 21-én újabb szankciókat vezetett be Oroszország ellen, ezúttal a Gazprombankot és további 50 kisebb-nagyobb orosz pénzintézetet célozva meg. A szándék az volt, hogy tovább korlátozza Oroszország hozzáférését a nemzetközi pénzügyi rendszerhez, és megnehezítse az ukrajnai háború finanszírozását.

Ezzel gyakorlatilag kizárták a Gazprombankot az amerikai pénzügyi rendszerből,

- hiszen innentől kezdve, aki az orosz bankóriással üzletel, az magára nézve is kockáztatja a másodlagos szankciókat, ami olyan nagyon súlyos következményekkel járhatna, mint a dollárátutalási rendszerből kizárás.A Gazprombankra kivetett amerikai szankciók kapcsán Szijjártó még 2024 decemberében azt mondta egy parlamenti meghallgatáson, hogy a tiltás Magyarországon négy területet érint:

a bolgár tranzitot

a földgázbeszerzést

a nukleáris fűtőanyag ellátását

valamint a Paks II. projektet

Hozzátette, hogy a négy ügyből három esetben már sikerült jogi megoldást találni, míg a negyedik problémára is találtak már alternatív megoldást - erre viszont nem volt szükség. Szijjártó Péter a parlamenti megszólalását követően, egy NATO külügyminiszteri tanácsülésen azt mondta:

a magyar kormány kezdeményezte, hogy mentességet kapjon a Gazprombank felé a földgázbeszerzések kifizetésének szankciója alól.

A válasz gyors volt: két héttel később Törökország és Magyarország egyaránt mentességet kapott az amerikai szankciók alól, így kerülőút nélkül fizethetnek az orosz földgázért a Gazprombankon részére. Bár eredetileg márciusig szólt a szankciós haladék, azt végül az érintettek kérésére májusig meghosszabbították.

A tegnap Washingtonból kapott értesítés szerint a Gazprombank-szankciók alóli mentességünket újra meghosszabbította az amerikai adminisztráció, ezúttal májusig. Így a magyar földgázellátás továbbra is biztonságban van

- mondta akkor Szijjártó a hosszabbítás kapcsán. Legalábbis elméletileg. Ugyanis míg a korábban említett, az energetikai beszerzésekre vonatkozó és március 12-ig szóló mentesség megtalálható az amerikai Pénzügyminisztérium szankciós szervének (OFAC) hivatalos holnapján - ahol a nukleáris felmentés is -, addig a fentebb említett májusig tartó hosszabbítás nem. Ez nem jelenti feltétlen azt, hogy ne lenne ilyen. Hiszen az általános engedélyeken (General License) felül vannak egyedi (Specific License) engedélyek is. Jellemzője, hogy az OFAC az egyedi engedélyt a kérelmező által megjelölt szempontok alapján, kizárólag az ő részére adja ki, meghatározott célra, időtartamra és feltételekkel. Ezek nem nyilvánosak, mivel egyedi elbírálás alapján születnek, és gyakran üzleti vagy diplomáciai titkot is tartalmazhatnak.

A láthatatlan kiskapu

De van egy másik lehetőség is: a 2022-ben kirobbant orosz–ukrán háború után számos nemzetközi bank kivonult Oroszországból, bezárva helyi leányvállalataikat. Ennek ellenére több pénzintézet – például a Raiffeisen, az Unicredit vagy az OTP – továbbra is jelen van az orosz piacon. Egy lapunknak nyilatkozó forrás szerint az európai gázkereskedők, akik még mindig vásárolnak orosz gázt, többek között

ezeken a bankokon keresztül teljesítik kifizetéseiket a Gazprombank felé.

Mindez az amerikai szankciós szabályozás alapján lehetséges: az oroszországi székhelyű leánybankok a korábban már említett módosított 172-es orosz rendelet alapján közvetítőként (garantőrként) vehetnek részt a tranzakciókban, és így a Gazprombank elfogadja tőlük az utalásokat. Bár ezek a tranzakciók nem feltétlenül igényelnek külön amerikai mentességet, fennáll a másodlagos szankciók veszélye, ha a leánybank együttműködik olyan orosz entitásokkal, amelyek szerepelnek az OFAC szankciós listáján (SDN listán).

Egyelőre azonban nincs arra utaló jel, hogy az amerikai hatóságok szigorítanák az ilyen típusú ügyletek megítélésén. Ez a gyakorlat addig maradhat fenn, amíg az Egyesült Államok nem dönt úgy, hogy kiterjeszti a szankciók hatályát, vagy szigorúbban kezdi el értelmezni és alkalmazni azokat.

Friss fejlemények

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap bejelentette, hogy az amerikai kormányzat feloldotta a Paks I-et és Paks II-t érintő szankciókat. A Gazprombankos kifizetéseket érintő korlátozások alól, amelyek a civil célú nukleáris projektekre is vonatkoztak, eredetileg 2025. június 30-ig biztosítottak mentességet. Azonban az OFAC 2025. június 27-én kiadott általános engedélye (GL 115B) értelmében ezt a mentességet

2025. december 19-ig meghosszabbították.

Ez azt jelenti, hogy a Paks I. orosz fűtőelemeinek beszerzése, valamint a Paks II. építéséhez kapcsolódó – nemrég újraindult – munkálatok a megadott határidőig biztosan folytatódhatnak, mivel az ezekhez szükséges Gazprombank felé teljesítendő tranzakciók mentességet élveznek az amerikai szankciók alól.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 06. 18. Tikk-takk: Magyarországnak már csak 927 napja maradt leszokni egy súlyos függőségről

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images