Megszólaltak a világ vezető jegybankárai

A portugáliai Sintra Konferencián gyűltek össze a világ vezető jegybankárai, ahol a monetáris politika kihívásokról kérdezték őket. Ezek közül a legfontosabbakat ismertetjük. Volt szó kamatcsökkentésről, egyensúlyi kamatról, fgramnetált világról és arról is, hogy segítene-e a Fed, ha dollárhiány alakulna ki.

Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke a mai napon a portugáliai Sintraban megrendezésre kerülő Európai Központi Bank által szervezett kerekasztal-beszélgetésen vesz részt. Powell mellett az EKB, a brit, a japán és a koreai jegybank is a kerekasztal-beszélgetés résztvevői között van.

Powell a vámok inflációs hatásaival kapcsolatban elmondta, hogy az amerikai gazdaság jelenleg nagyon jó állapotban van, hiszen a munkanélküliségi ráta alacsony, miközben az infláció is jön le. Egyelőre a vámok inflációs hatása még nem látszik, de korábban is hangsúlyozták, hogy ennek időzítése és mértéke bizonytalan. A hatásokat tekintve nyitott a jegybank, a várakozásaikhoz képest lehet nagyobb és kisebb is az inflációs hatás. Amíg az amerikai gazdaság jó állapotban van addig a prudens dolog az, hogy kivárnak és megnézik, hogy mi lesz a várható inflációs hatás.

A kamatcsökkentésekkel kapcsolatban Powell kiemelte, hogy az FOMC tagok között konszenzus van abban, hogy idén lesz kamatcsökkentés. Annak időzítése azonban még bizonytalan, ez elsősorban a vámoktól függ.

A júliusi kamatdöntés elsősorban a bejövő adatok függvénye.

Amikor az egyensúlyi kamatokról kérdezték Powellt elmondta, hogy megítélése szerint kismértékben szigorú jelenleg a monetáris politika. Lagarde ezzel kapcsolatban elmondja, hogy valamivel magasabb, mint korábban volt, azonban továbbra is relatíve alacsony. Azonban nehéz erről most beszélni, mert ez egy olyan világban alkalmazható koncepció, ahol nincsenek sokkok. Manapság nem ilyen világot élünk elmondása alapján. Kazuo Udea elmondja, hogy a japán jegybank is több becslést csináltak az egyensúlyi kamatokra. Annyit elmond, hogy a mostani japán kamatok az egyensúlyi kamatszint alatt van, de ennél többet nem szeretne mondani.

Bár próbálják a jegybanki vezetőket az idei árfolyammozgásokról kérdezni, mindegyik elutasítja a konkrét véleménynyilvánítást.

A japán jegybank elnöke elmondja, hogy az infláció már 3 éve 2% fölött van, viszont az egyedi hatásoktól megtisztított (underlying) 2% alatti. A következő kamatemeléshez további információhoz van szükség, többet kell tudnia a jegybanknak arról, hogy az átmeneti inflációs hatások mennyire tudnak átmenni tartós hatásokká. A japán jegybankelnök elmondta, hogy a japán gazdaságra gyakorolt növekedési hatások nagyban függnek attól, hogy milyen vámokat vetnek ki a japán gazdaságra. Most zajlanak a tárgyalások, így még véglegeset nem lehet mondani.

A japán gyártók viszont már a vámháború előtt is az ellátási láncok diverzifikációjára

törekedtek, így jól felkészültek a kereskedelmi háború hatásainak kezelésére.

Az aranytartalékok felépítéséről a japán jegybank elnöke elmondja, hogy ez annak a függvénye, hogy az euróövezet és Kína mit csinál. Ha kellően vonzóvá tudják tenni a valutájukat, akkor ez a dollár hegemóniájának csökkenéséhez vezethet. Lagarde megjegyzi, hogy az euró szerepének növeléséhez sok időre és erőfeszítésre van szükség. Ha a bizonytalanság tartósan fennmarad, nem csak gazdaságpolitikai, hanem geopolitikai, akkor az arany szerepének növekedése folytatódhat.

Az angol jegybank elnöke szerint a világgazdaság számára az egyik legnagyobb fenyegetés a fragmentáció. A japán jegybank elnöke is ezt látja az egyik legnagyobb fenyegetésnek, de például attól nem tart, hogy dollárhiány esetén az amerikai jegybank ne segítene. Powell megerősíti, hogyha ilyen fordulna elő, természetesen rögtön segíteni fognak, ahogy eddig is.

