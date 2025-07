Menekült a józan ész Európába az Egyesült Államokból

Megfordul az agyelszívás, Donald Trump amerikai elnök miatt elkezdett Európába menekülni a kutatók. Az első szakemberek már meg is érkeztek Franciaországba a héten. Az Aix-Marseille Egyetem új programja az első konkrét menedékhely a tudományos szabadságot féltő amerikai akadémikusok számára.

Az Aix-Marseille Egyetem nyolc amerikai kutatót fogadott be újonnan elindított „Safe Place for Science” (Biztonságos Hely a Tudománynak) programjába, amely a Trump-adminisztráció alatt érzékelhető kutatási finanszírozási bizonytalanság miatt elvándorló tudósokat kívánja Franciaországba csábítani – számolt be a Politico.

Ők a kutatók az első „tudományos menekültek”, akik hivatalosan is az Egyesült Államokból érkeztek az EU-ba. A cél, hogy Marseille mediterrán városában stabilabb jövőt kínáljanak a politikai befolyástól tartó tudományos munkásoknak.

Eric Berton rektor párhuzamot vont a jelenlegi helyzet és a második világháború előtti európai tudósmenekültek között, hangsúlyozva: a történelem sötétebb időszakaihoz hasonló jelenség tanúi lehetünk. Berton és François Hollande volt francia elnök azt is szorgalmazzák, hogy hivatalosan is hozzanak létre „tudományos menekült” státuszt az ilyen esetekre.

A jelenlévő kutatók – mivel többen még nem írták alá szerződésüket – névtelenséget kértek, hogy amerikai állásukat ne veszítsék el automatikusa.

A jelentkezők között van például James, egy klímatudós és felesége, aki a jogrendszerek és a demokrácia kapcsolatát kutatja. Ők elmondásuk szerint olyan területen dolgoznak, amelyeket különösen fenyeget a költségvetési visszavágás. Egy másik jelentkező, Brian Sandberg történész – aki éppen vendégprofesszorként tartózkodik Marseille-ben – a teljes amerikai tudományos és oktatási rendszer fenyegetettségéről beszélt.

Az egyetem szerint eddig összesen 298 kutató, köztük Stanford és Yale egyetemekről is, jelentkezett a programra, ami a francia intézmény viszonylagos nemzetközi ismeretlensége ellenére is a helyzet súlyosságát tükrözi.

A program finanszírozására az AMU 15 millió eurót különített el, és további állami támogatást próbál elérni, hogy a tervezett 20 helyett 39 tudóst fogadhasson. Ugyanakkor a résztvevők ugyanazt a fizetést kapják majd, mint a francia kutatók, ami sokak számára visszalépést jelent az amerikai bérekhez képest. Ennek ellenére többen – köztük egy biológiai antropológus – úgy látják, hogy az alacsonyabb megélhetési költségek, az ingyenes oktatás, és a politikai stressztől mentesebb környezet kompenzálhatják az anyagi hátrányokat.

