Skizofrén lett a brit jegybank, de kigyógyulna belőle

Az európai infláció feltámadásával majd visszaesésével nagyon különleges helyzetbe került a brit jegybank - írta meg a Reuters . Úgy kezdett el ugyanis kamatot csökkenteni, hogy közben a múltból rajta ragadt a kötvényeladási programja. Vagyis a Bank of England (BoE) feje most főhet, hiszen a monetáris politika álmoskönyve szerint nem szerencsés egyszerre lazítani és szigorítani. Az ellentmondás nyomai már meg is jelentek a kötvénypiacon.