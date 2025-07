Az étel, ami miatt Donald Trump képtelen megállapodni Japánnal

Egészen furcsa ok, a japán rizsválság miatt futottak zátonyra az Amerikai Egyesült Államok és Japán közti kereskedelmi tárgyalások. Az ázsiai ország az elmúlt évben az egyik legsúlyosabb rizsválságát élte át, melyet az árak megduplázódása és súlyos ellátási problémák jellemeztek. A helyi termelők védelme miatt ugyanakkor a japán kormány továbbra sem hajlandó teret engedni a külföldi árubeáramlásnak, mely akár a Donald Trumppal való megegyezésbe is kerülhet.

Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései tavasszal alaposan felforgatták a világkereskedelmi normákat és a nemzetközi ellátási láncokat. Mivel az intézkedések várhatóan súlyosan érintetik nemcsak a kereskedelmi partnerek, de az USA gazdaságát is, az amerikai elnök a vámokat valójában arra használná fel, hogy számára kedvező egyezségeket csikarjon ki főbb partnereitől. Éppen ezért Trump nem sokkal később 90 napra visszavonta a vámok nagy részét, lehetőséget biztosítva a tárgyalásokra és kétoldalú egyezségekre. Ezzel próbál élni az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, Japán is, a napokban azonban egy furcsa ok miatt zátonyra futottak a két fél közti egyeztetések. Ez pedig nem más, mint a rizs.

A világ legvédettebb piaca és legtámogatottabb termelői

Ha közel 800 százalékos vámokra, 56 százalékos állami támogatásra, állami árszabályozásra és újraelosztásra gondolunk, nem sokunknak jut eszébe a japán rizspiac. Márpedig a múlt századi viszonyokat idéző sajátosságok a világ egyik legfejlettebb gazdaságában, Japánban vannak jelen. Bár az ázsiai ország mezőgazdasága nagyon alacsony mértékben járul hozzá a nemzeti össztermékhez (1 - 1,1 százalék), ennek fele a rizstermelésből származik, mely kulcsfontosságúvá teszi az iparágat. Japánban a rizs már évszázadok óta kiemelt történelmi, kulturális és stratégiai jelentőséggel bír, mely a gazdasági jelentőséggel kiegészülve azt eredményezte, hogy a kormány a világon egyedülálló módon védi a hazai rizstermelést.

Japán élelmiszer önellátó-képessége kifejezetten alacsony (a Nippon 2023-as felmérése alapján mindössze 38 százalék, Magyarországon ugyanez meghaladja a 150 százalékot is), így a mezőgazdaság, és különösen a rizstermelés stratégiai ágazatnak számít. Mivel a rizs az egyetlen nagy mennyiségben előállított alapélelmiszer Japánban, a kormány kiemelt célja a belföldi ellátás biztosítása és a külső függés csökkentése.

A rizstermelés nemcsak stratégiai, de történelmi és politikai szempontból is kiemelt jelentőségűnek számít Japánban. Fontos szerepe van a vidéki lakosság megtartásában, valamint az idősebb generáció megélhetésének biztosításában is. A szektor sok - politikailag is számottevő bázist képző - idős gazdának ad munkát, amely még inkább indokolja az ágazat stratégiai védelmét.

Sokrétű jelentősége miatt a japán kormány számos intézkedéssel igyekszik védeni a rizspiacot. A program legfontosabb eleme a zárt belső piac fenntartása, melyet a világ legmagasabb, 777 százalékos importvámjával igyekeznek biztosítani. A Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) kötött egyezmény értelmében éves szinten 770 000 tonna rizs (mely körülbelül a fogyasztás 10 százalékát fedezi) importálható vámmentesen. A magas vámok rendkívül hatásosnak bizonyulnak, hiszen az import mindössze 3 százalékban járul hozzá a belső fogyasztáshoz. A védett, de belső viszonyoknak (pl. időjárás) jobban kitett piac nagyobb állami szerepvállalást tesz szükségessé, amely a központi elosztáson és vészhelyzeti készlet fenntartásán keresztül valósul meg.

A külföldi versenytársak ellehetetlenítése mellett a kormány aktívan támogatja a hazai termelőket is, az 56 százalékos támogatási intenzitás (minden megtermelt 1 dollár bevétel 56 cent támogatást eredményez) pedig szinten világelsőnek számít. Összehasonlításképp a támogatás intenzitása az Európai Unióban 20, az USA-ban pedig mindössze csak 7 százalék.

Az import korlátozása és az állami támogatások számos kedvező hatással járnak a gazdák és a lakosság számára (magasabb fokú önellátás, hagyományok és vidéki lakosság megőrzése), ezzel együtt azonban magasabb kockázatot is eredményeznek.

A külkereskedelem hiány ugyanis rugalmatlanná tette a japán rizspiacot, amely világrekord fogyasztói árakat és ellátási problémákat eredményezett.

A rizskrízis

A rizspiac védettsége leginkább az elmúlt két év ellátási válságában mutatkozott meg, mely komoly hatást gyakorolt az egész japán gazdaságra. Bár a belföldi termelés már évtizedek óta csökkent, igazi problémát az éghajlat megváltozása és a 2023-as hőség okozott. A kedvezőtlen időjárás 25-30 százalékkal vetette vissza a terméshozamokat, miközben a koronavírus-járvány után helyreálló turizmus a korábbinál sokkal magasabb keresletet eredményezett. A lakosság, látva a rizshiányra utaló jeleket, szintén pánikszerű raktározásba kezdett, tovább rontva a helyzetet.

A korlátozott kínálat és az ugrásszerűen növekvő kereslet 2024 nyarától kezdődően súlyos rizshiányt eredményezett, mely a termék árában is megmutatkozott.

A rizs ára az elmúlt évben megduplázódott (májusban az éves visszatekintő drágulás 101,7 százalék volt),

az állam pedig kénytelen volt 900 000 tonnás vésztartalékának nagy részét piacra dobni, hogy valahogy enyhítse az ellátási gondokat.

A krízis súlyosságát jól jelzi, hogy a kormány kénytelen volt ideiglenesen eltörölni a lassú, nehézkes elosztási módszerét is és átállt a kereskedőknek történő közvetlen értékesítésre. Az ellátási problémák gyors enyhítésére azonban sem az elosztási folyamat gyorsítása, sem pedig a maradék 300 000 tonnás állami vésztartalék felszabadítására vonatkozó ígéret nem volt képes, így a magas védővámok ellenére megindult a külföldi rizs nagyobb volumenű behozatala az ázsiai országba. A kereskedők csak idén májusban 10 600 tonnányi rizst importáltak külföldről (75 százalékban az USA-ból), mely négyszerese volt a 2024-es pénzügyi év teljes behozatalának.

A rizs ellátottsága szempontjából június jelentett fordulópontot,

a kormányzati tartalékok piacra dobása ugyanis legalább rövid időre megálljt parancsolt az elszabaduló áraknak és a korábban tapasztalt hiánynak.

Mindez azonban nem jelenti a válsághelyzet végleges elmúltát, a régi és importált rizs alacsonyabb minősége, valamint az egyedi kereskedők markánsan eltérő áruellátottsága jelentős kockázatokat hordoznak magukban.

Várható egyezség a japán-amerikai tárgyalásokon?

Az elmúlt év rizsválsága Japán külkereskedelmi pozíciója és a Trumppal folytatott vámtárgyalások szempontjából is meghatározó szerepet játszott. Az amerikai elnök már korábban is kritizálta az importált rizst sújtó közel 800 százalékos vámokat,

most pedig úgy tűnik, hogy a két fél kölcsönös kereskedelmi megállapodása is a rizs miatt eshet kútba.

Trump kabinetének érvelése szerint az USA kiemelten nagy deficittel rendelkezik Japánnal szemben, melyet a rizspiac megnyitása képes lenne enyhíteni. Az ázsiai ország képviselői ugyanakkor egyértelművé tették az amerikai elnök számára, hogy a külföldi rizs-behozatalt érintő korlátozások leépítése a helyi gazdák és termelők védelme érdekében nem fog megtörténni. Ahogy a kabinet főtitkára fogalmazott,

Japán nem fogja feláldozni mezőgazdaságát az amerikaiakkal való megegyezésért cserébe.

A gazdák védelme történelmileg mindig is fontos volt a japán kormány számára, a július 20-án esedékes felsőházi parlamenti választások miatt pedig szinte politikai öngyilkosság lenne most feloldani a rizsimportra vonatkozó korlátozásokat.

A japán kormány egyértelmű álláspontja kiváltotta Donald Trump nemtetszését, aki előbb a közösségi médiában fejezte ki értetlenségét a rizshiány ellenére is megmaradó import-korlátozásokkal kapcsolatban, majd a korábban kivetett 24 százalékosnál is magasabb, 30-35 százalékos büntetővámokkal fenyegetett. A vámok elsősorban a japán autóipart érinthetik súlyosan, mely az ország teljes exportjának 20 százalékát teszi ki (ennek 30 százaléka irányul az USA-ba). A Bloomberg elemzői szerint Japánnak sürgősen asztalhoz kellene ülnie az USA képviselőivel, ellenkező esetben ugyanis akár 30-35 százalékos vámokkal is szembetalálhatják magukat az Egyesült Államokba exportálók.

A tárgyalások jelenlegi állása alapján nem várható egyezség a tavasszal kivetett, majd július 9-ig felfüggesztett vámok életbe lépése előtt,

így az ázsiai ország rövid távon magas vámokra, hosszabb távon pedig kompromisszumokra és az USA-nak tett engedményekre készülhet.

