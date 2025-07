Brutális áremelést javasol a WHO a cukros italokra, alkoholra, cigire

A WHO 50%-os áremelést javasol a cukros italok, alkohol és dohánytermékek esetében a következő 10 évben az adóztatás révén, hogy csökkentse a krónikus betegségek előfordulását és növelje az egészségügyi bevételeket.

Az ENSZ egészségügyi szervezete szerint ez az intézkedés segítene csökkenteni olyan termékek fogyasztását, amelyek hozzájárulnak a cukorbetegség és bizonyos rákfajták kialakulásához, miközben bevételt teremt egy olyan időszakban, amikor a fejlesztési támogatások csökkennek és az államadósság növekszik.

Az egészségügyi adók a leghatékonyabb eszközeink közé tartoznak

- nyilatkozta Jeremy Farrar, a WHO egészségfejlesztési és betegségmegelőzési és -ellenőrzési főigazgató-helyettese. "Itt az ideje a cselekvésnek."

A szervezet szerint a kezdeményezés 2035-ig ezer milliárd dollárt hozhat, amit olyan országok tapasztalataira alapoznak, mint Kolumbia és Dél-Afrika.

Bár a WHO évtizedek óta támogatja a dohánytermékek adóztatását és áremelését, valamint az utóbbi években az alkohol és cukros italok adóztatását is szorgalmazta, ez az első alkalom, hogy konkrét áremelési célt javasol mindhárom termékcsoportra.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója elmondta, hogy az adók segíthetnek a kormányoknak "alkalmazkodni az új realitáshoz" és megerősíteni saját egészségügyi rendszereiket a befolyt összegekből.

Guillermo Sandoval, a WHO egészségügyi közgazdásza példaként említette, hogy a kezdeményezés értelmében egy közepes jövedelmű ország kormánya a termékek adóját úgy emelné, hogy az ár a mai 4 dollárról 2035-re 10 dollárra nőjön.

A WHO hozzátette, hogy közel 140 ország már emelte a dohánytermékek adóját, így átlagosan több mint 50%-kal nőttek az árak 2012 és 2022 között.

Sandoval szerint a WHO szélesebb körű adózási ajánlásokat is fontolgat, beleértve az ultra-feldolgozott élelmiszereket is, miután az ügynökség az elkövetkező hónapokban véglegesíti ezen élelmiszertípus definícióját. Hozzátette azonban, hogy

az ügynökség ellenállásra számít az érintett iparágak részéről.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images