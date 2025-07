Brutális kirúgási hullám: rengeteg embert tesz utcára a Magyarországon is aktív multi

A Microsoft már több elbocsátási hullámot hajtott végre ebben a naptári évben. Januárban a teljesítmény alapján a munkaerő kevesebb mint 1%-át bocsátotta el. Ezt követően májusban több mint 6000 munkahelyet szüntetett meg, majd júniusban legalább további 300-at.

Most pedig mintegy 9000 embert küldenek el.

Ahogy a májusi elbocsátások esetében is, a Microsoft most is csökkenteni kívánja a beosztottak és a felsővezetők között álló vezetői rétegek számát.

Továbbra is végrehajtjuk azokat a szervezeti változtatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a vállalatot és a csapatokat a legjobb helyzetbe hozzuk a sikeres működéshez egy dinamikus piacon"

- közölte a Microsoft szóvivője egy e-mailben.

A Microsoft legnagyobb létszámleépítése 2014-ben történt, amikor 18 000 munkavállalót bocsátott el a Nokia eszköz- és szolgáltatási üzletágának felvásárlása után.

Nem csak a Microsoft az egyetlen a technológiai vállalatok közül, ahol nagy leépítések zajlanak: idén már az Autodesk, a Chegg és a CrowdStrike is küldött el dolgozókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images