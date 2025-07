Drasztikus döntés: 85%-kal kevesebb pénzt szán Amerika a stratégiai olajtartalék feltöltésére

Az amerikai szenátus által elfogadott költségvetési törvény jelentősen csökkenti a Stratégiai Kőolajkészlet (SPR) feltöltésére szánt összeget, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök korábban ígéretet tett a tartalékok teljes feltöltésére - írja a Reuters.

A kedden elfogadott költségvetési törvény

1,3 milliárd dollárról 171 millió dollárra csökkentette az SPR feltöltésére szánt keretet.

Ez a jelenlegi árak mellett mindössze 3 millió hordó kőolaj vásárlására elegendő a korábban tervezett 20 millió helyett.

Joe Biden korábbi elnök több alkalommal is értékesített az SPR-ből, beleértve a valaha volt legnagyobb, 180 millió hordós eladást az orosz-ukrán háború kitörése után. Ezek az eladások 40 éves mélypontra süllyesztették a tartalékokat.

A Rapidan Energy tanácsadó cég szerint a finanszírozás csökkentése annak tudható be, hogy a szenátus máshol próbál költségvetési megszorításokat eszközölni, miközben enyhítette a képviselőházi verzióban szereplő zöldenergia-támogatások csökkentését. A törvényjavaslat most a képviselőház elé kerül, de egyelőre nem világos, mikor szavaznak róla.

Trump kedden kijelentette, hogy a megfelelő piaci feltételek mellett tervezi feltölteni az SPR-t, de nem részletezte, mikor és hogyan. Még a Biden által tavaly visszavásárolt olaj leszállítása is hét hónapos késésben van. Biden januártól májusig 15,8 millió hordó leszállítását ütemezte be, de eddig csak 8,8 millió hordót szállítottak le, amit a Trump-adminisztráció karbantartási problémáknak tulajdonít. A szenátusi törvényjavaslat megtartotta a kongresszus által előírt 7 millió hordós eladás törlését. A törvényhozók az év későbbi szakaszában további kötelező eladásokat is törölhetnek.

Az SPR jelenleg közel 403 millió hordót tartalmaz, jóval kevesebbet, mint a 2009-es 727 millió hordós rekordszint, ennek ellenére továbbra is a világ legnagyobb olaj-vészhelyzeti tartaléka. Az Egyesült Államok olajtermelése rekordszintet ért el Biden alatt, amit Trump tovább kíván növelni.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock