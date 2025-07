Ilyen nincs: csökkent a foglalkoztatottság az USA-ban

33 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottság az USA-ban az ADP felmérése szerint júniusban. Ez feltehetően a vámok hatása. A gyorsan romló munkaerőpiac dilemmába sodorhatja az amerikai jegybankot is.

Az ADP felmérése szerint júniusban a foglalkoztatottság 33 ezer fővel csökkent az előző havi 37 ezer fős emelkedést követően (várakozás: +95 ezer fő).

A mostani adat egyértelműen a vámok okozta zavarok hatását tükrözi, a nagy kérdés most az, hogy ez mennyire lesz tartós. A mostani adat nagy meglepetés és dilemma elé állíthatja a Fed-et is, akinek eddig csak az inflációra kellett figyelnie, de lehet, hogy most már a munkaerőpiaci folyamatok is okozhatnak fejtörést.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a részletes munkaerőpiaci adatok holnap érkeznek és a piacok elsősorban erre figyelnek.

A mai adat mindenesetre egy elég kellemetlen előjel a holnapra nézve.

