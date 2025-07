Leépítések kezdődhettek a CATL debreceni akkumulátorgyárában

Az elmúlt egy hétben a CATL debreceni akkumulátorgyára nagyszabású elbocsátásokat hajtott végre

- értesült a Telex több független forrásból. A leépítés első körben a próbaidős munkavállalókat érintette, majd a folyamat kiterjedt a már határozatlan idejű szerződéssel rendelkező, akár fél-egy éve a cégnél dolgozó alkalmazottakra is.

A leépítés széles körben érinti a vállalat különböző területeit: irodai dolgozókat, szakmunkásokat, karbantartókat, minőségellenőröket és folyamatmérnököket egyaránt. Egyes információk szerint olyan munkavállalókat is hazarendeltek a kínai betanításról, hogy megszüntethessék munkaviszonyukat.

Az elbocsátások pontos indokáról a vezetőség nem adott egyértelmű tájékoztatást az érintetteknek. A döntést a kínai központban hozták meg, és a dolgozóknak mindössze annyit közöltek, hogy

a jelenlegi piaci környezetben kínai szakemberekre van szükség.

A leépítés mértékéről eltérő információk keringenek, 50-100 fő közötti számokról beszélnek a források, de a folyamat még zajlik, így a végső szám ennél magasabb lehet.

A CATL lépése azért is meglepő, mert a vállalat néhány héttel ezelőttig intenzíven toborzott, és a debreceni régióban kiemelkedően magas fizetést kínált a jelentkezőknek. A döntés a cég magyarországi vezetését is váratlanul érte, beleértve a helyi kínai menedzsment egy részét is. Egyes források szerint voltak olyan kínai alkalmazottak, akik ellenezték a leépítést, és emiatt őket is elbocsátották.

Az egyik forrás szerint a vállalat feladta azt a korábbi elképzelést, hogy a középvezetést és a szakmunkásgárdát magyarokkal tölti fel. A háttérben állhat, hogy a kínai vezetés elégedetlen a toborzás ütemével, a szakemberhiánnyal és a magas fluktuációval. A helyzetet súlyosbítja, hogy az akkugyártással kapcsolatos társadalmi ellenérzések és a korábbi negatív tapasztalatok miatt kevesen választják a céget munkahelyként.

A leépítés összefüggésben lehet azzal is, hogy a CATL felfüggesztette a második gyáregysége építésének előkészítését. Bár a vállalat egy közleményben ezt cáfolta, csak annyit ismert el, hogy "felülvizsgálják a második cellagyár technológiáját és ütemtervét", az előkészítési munkálatok leállását nem tagadták.

A CATL 2022-ben jelentette be, hogy mintegy 3000 milliárd forintos beruházással akkumulátorgyárat épít Debrecenben, amihez a magyar állam is jelentős támogatást ígért. A beruházás első szakaszának épületei már állnak, a próbagyártást őszre, a sorozatgyártást télre tervezik. A világpiacvezető akkumulátorgyártó európai terjeszkedése eddig sikeresnek tűnt, a németországi gyár után Debrecenben építik második európai üzemüket, és Spanyolországban is terveznek egy közös vállalkozást a Stallantissal.

A CATL vezetői még májusban is optimistán nyilatkoztak terveikről, és a vállalat globálisan az akkuipar átalakulásának egyik legnagyobb nyertese. A Külgazdasági és Külügyminisztériumot is megkeresték az ügyben, különös tekintettel a cégnek ígért állami támogatásokra, de egyelőre nem érkezett válasz.

Címlapkép forrása: Portfolio