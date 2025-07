Varga Mihály elmondta, mi vár a magyar gazdaságra

A globális szinten tapasztalható bizonytalanság miatt az amerikai és az európai jegybankok is felfelé módosították az inflációs előrejelzésüket, míg a növekedésre vonatkozó várakozásaikat mérsékelték – jelentette ki - az MNB közleménye szerint - Varga Mihály, aki részt vett az Európai Központi Bank (EKB) éves konferenciáján, Sintrában.

Varga Mihály felhívta a figyelmet: az európai növekedési kilátások a globális bizonytalanságoknak köszönhetően mérsékeltek: az Európai Bizottság előrejelzése szerint az idei évben 1,1 százalékos, 2026-ban pedig 1,5 százalékos GDP-növekedés várható az Európai Unióban.

A Bizottság álláspontja szerint az európai gazdaság minden nehézség ellenére ellenálló maradt, ugyanakkor lefelé mutató kockázatokat valószínűsítenek.

Mint mondta: a külső kockázatokra való tekintettel a Magyar Nemzeti Bank is módosította a gazdasági növekedést érintő várakozásait:

azzal számolunk, hogy a magyar gazdaság az idei évben 0,8 százalékkal bővülhet.

Az egész Európát érintő mérsékelt gazdasági teljesítmény hátterében globális bizonytalansági tényezők állnak, különös tekintettel a világkereskedelem és a nemzetközi ellátási láncok átalakulására, az amerikai vámpolitikára, illetve az egyre növekvő geopolitikai feszültségekre – részletezte Varga Mihály.

A bankszektor a korábbi években egész Európában eredményesen támogatta a gazdasági növekedést, miközben az évek során maguk a bankok is egyre ellenállóbbá váltak a válságokkal szemben. Bár a feszült globális geopolitikai környezet próbára teszi az európai bankok ellenállóképességét, a hazai pénzintézetek tőkeellátottsága továbbra is erős és likviditása is bőséges.

Éppen ezért a Magyar Nemzeti Bank a bankokkal együttműködve dolgozik a vállalati hitelezés élénkítésén, ami kulcsszereppel bír a fenntartható gazdasági növekedés elősegítésében – tette hozzá a jegybankelnök.