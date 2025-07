Kormányinfó: bejelentették az 50 millió forintos ingatlanhitel feltételeit

Gulyás Gergely szerint a kormány határozottan ellenzi, hogy az orosz energiahordozók uniós importtilalmát – amelyről korábban szankcióként egyhangúságot igénylő döntés született – most kereskedelempolitikai intézkedésként, minősített többséggel próbálja elfogadtatni az Európai Bizottság. A miniszter úgy fogalmazott:

ha Brüsszel ilyen módon kerüli meg a vétójogot, Magyarország minden hasonló szankciót blokkolni fog.

A kormány szerint ez nemcsak az uniós alapszerződések szellemével, hanem az Európai Tanács korábbi gyakorlatával is ellentétes. Gulyás azt is felidézte, hogy 2022-ben Magyarország mentességet kapott az orosz energiaszankciók alól, amit most szerinte az unió megkerülne.