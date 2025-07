Sose volt még ilyen: ez volt minden idők legszárazabb júniusa Magyarországon

A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei június - közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön.

Elemzést tett közzé az év hatodik hónapjáról a HungaroMet Zrt. Ebben azt írták, hogy az idei június középhőmérséklete országos átlagban 22,3 Celsius-fok volt, ami 2,5 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát. Ezzel a 2025-es június lett a 20. század eleje óta a második legmelegebb, bár voltak helyek, ahol ennél is melegebb volt: az Alföld középső és délkeleti részén, ahol nagy területen 23 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete. Kiderült az elemzésből, hogy a síkvidéki területeken is többnyire 21,5 fok felett alakultak az átlagok, 20 fok alá pedig csak a hegyvidékekben csúszott az érték.

Ennél is megdöbbentőbb adatokat közöltek a leesett csapadékról: a júniusban az eddig beérkezett adatok szerint országos átlagban 12,2 milliméternyi eső volt,

mindössze 17 százaléka az 1991-2020-as évek 71,8 milliméteres átlagának, országos átlagban így a legszárazabb június volt a mostani 1901 óta.

A Dél-Dunántúlon és az ország keleti felén jellemzően 10 milliméternyi alatt maradt a havi csapadék, többfelé az 5 milliméternyit sem érte el, ez pedig nagy területen az elmúlt 125 év legszárazabb júniusát eredményezte. A déli határ közelében volt olyan állomás - például Hercegszántó -, ahol semmi csapadék nem hullott egész júniusban.

Voltak ennél szerencsésebb területei is az országnak, az Alpokalján az országos átlag többszörösét mérték, de ott is többnyire 40-50 milliméter környékén állt meg mutató. Volt egy terület, ahol még át is lépték a korábbi az 1991-2020 közötti időszak országos átlagát az adatok: a Soproni-hegységben 80 milliméternyinél is több havi csapadék esett júniusban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images