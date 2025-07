Térképek érkeztek: kritikus a helyzet Magyarországon, de lassan mindenki fellélegezhet

Több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok, és a jövő hét elején enyhül a nagy meleg is - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az MTI által szemlézett HungaroMet jelentés szerint: múlt hét szombattól visszatért a nagyrészt napos, száraz, forró időjárás. Az elmúlt 30 napban csak a Dunántúl nyugati, északnyugati részén, valamint a Bükk északnyugati oldalán fordult elő 30 millimétert meghaladó csapadék, de a déli és keleti országrészben nagy területen 10 milliméter sem, kisebb foltokban pedig egyáltalán semmi nem esett.

Júniusban a csapadékosnak számító nyugat-dunántúli területeken is csak fele hullott az ilyenkor szokásos mennyiségnek.

Ahogy arról korábban több cikkünkben is részletesen beszámoltunk a Portfolio-n, az idei, 2025-ös nyáron a 2022-eshez hasonló aszályhelyzet sújtotta hazánkat. A tavaszi és nyáreleji esőzések elmaradása miatt az ország egészét érintő szárazság már a mezőgazdaságban is jelentősen érződik. Az időjárás-előrejelzések szerint azonban a csütörtökön tetőző kánikulát követően pénteken nyugat felől hidegfront érkezhet majd hazánk fölé, ami zivatarokkal enyhítheti a súlyos aszályt.

A nyári növényekre vonatkozó aszályszint országszerte, július 2-án. Kép forrása: HungaroMet

Napfényben viszont gazdag volt az idei június, 20-25 százalékkal többet sütött a nap a sokéves átlagnál, ez azonban gyakori, igen erős UV-sugárzással járt együtt. A talaj felső egy méteres rétege az ország nagy részén kritikusan száraz, mindössze 15-30 százalék nedvességet tartalmaz a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A telítettséghez képesti vízhiány a felső egy méteres rétegben csaknem országszerte meghaladja a 100 millimétert, az ország területének több mint 90 százalékán nagyfokú vagy súlyos aszály jelei tapasztalhatók.

Az elmúlt 30 nap csapadékösszegének eltérése a korábbi évtizedek átlagához képest. Láthatóan az ország minden részén bőven átlag alatti volt a csapadék mennyisége az elmúlt hónapban. Kép forrása: HungaroMet

A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál 1-5 Celsius-fokkal magasabban alakult, napközben jellemzően 30-35 fok közé melegedett a levegő, csak északkeleten volt ennél kissé kevésbé meleg.

Az őszi vetések megsínylették a májusi, júniusi csapadékhiányt, a szokásosnál hamarabb beértek, megkezdődött az aratás. A kukoricát, a napraforgót és a szóját nagyon megviseli a csapadékhiány, a kukorica többfelé már a címerhányás fázisában van, a napraforgó pedig virágzik, de nagyon rossz állapotban vannak a kultúrák, égető szükség lenne számottevő mennyiségű csapadékra.

Az előrejelzés szerint pénteken főként az északi országrészben és a nyugati, délnyugati határszélen lehetnek záporok, zivatarok,

a hidegfront hatására sokfelé megerősödik az északnyugatira forduló szél, ami az aratás helyszínein a szokásosnál is jobban hordhatja a port. Vasárnap délutántól a Dunántúlon is lehetnek záporok, zivatarok, hétfőtől pedig a déli országrészben is nő a csapadékhajlam, és kedden, majd szerdán az Alföldön is lehet némi eső.

Lassan a forróság is mérséklődik, bár szombaton csak átmenetileg, majd hétfőtől több hullámban lehűlés érkezik, és keddtől az ország nagy részén 30 fok alatt alakulnak a maximumok, és éjszakánként is többfelé 15 fok alá hűl a levegő.

