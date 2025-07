Harc a fiatalokért: egymásnak feszül a Bundeswehr és a munkaerőpiac

A német haderő katonákat keres, a cégek pedig munkavállalókat. A kettő azonban könnyen egymás útjába állhat: a vállalatok nyugtalanok, hogy a hadsereg toborzási lendülete tovább szűkítheti az amúgy is feszes munkaerőpiacot.

A német kormány úgy látja, hogy a haderőből nagyjából 60 000 katona hiányzik a védelmi miniszter, Boris Pistorius interjúja alapján. Hogy hogyan töltsék fel a helyeket, az még vita kérdése. A parlament a nyári szünet előtt szeretne szavazni az új katonai szolgálatról szóló törvényről, ami továbbra is meghagyná az önkéntességet. A kezdeti cél évente ötezer 18 éves fiatalt toborzása lenne.

Azonban benne lenne egy kitétel: ha nincs elég önkéntes jelentkező a hiány betöltésére, lehetőség lenne a behívásokra is.

Hogy ez hogyan működne, arról nem lehet semmi biztosat tudni, Pistorius viszont pozitívan nyilatkozott a svéd modellről. A skandináv ország 2017-ben tért át arra a megoldásra, hogy ugyan minden 18 éves fiatalt listáznak a katonai szolgálatra alkalmas állampolgárok között, de végül csak a legalkalmasabb 5%-ot hívják be ténylegesen. A kiválasztás célzott, kompetenciaalapú rendszerben történik, amely figyelembe veszi az egészségi állapotot, a motivációt és a pszichológiai alkalmasságot is, de azt is, hogy kit vettek fel egyetemre, vagy kezdett el már dolgozni teljes állásban.

Tavaly egy német pénzügyminisztérium megbízásából készült tanulmány arra az eredményre jutott, hogy

gazdaságilag jobban megérheti több pénzt költeni egy vonzó önkéntes programra, mint újra bevezetni a sorkatonaságot.

Ők úgy kalkuláltak, hogy ha a 18 évesek 5%-ának (tehát nagyjából 39 ezer embernek) a meggyőzése lenne a cél egy magasabb fizetéssel, akkor ez nagyjából 1,5 milliárd euróba kerülne évente. Több mint dupla annyiba, mint egy feltételezhetően rosszabbul kompenzált, hasonló méretű kötelező program. Az előbbi mégis előnyösebb lehet összességében, mert a költségeket ellensúlyozná a bruttó nemzeti jövedelmet érintő kisebb negatív hatás.

A tanulmányt készítő Ifo Intézet szerint ha egy-egy évfolyam negyedét vonnák be katonai szolgálatba, ahogyan az 2011 előtt volt Németországban, akkor az a GDP 0,4%-os visszaesését eredményezné. Ha a svédeket követve ez az arány csak 5% lenne, akkor az a gazdaság teljesítményét 0,1%-kal vetné vissza.

A vállalati szféra így érthetően aggódik, hogy végül milyen jogszabály fog születni.

Igen, szükségünk van több aktív katonára. Igen, ki kell bővítenünk a tartalékosok rendszerét. De ezt csak egy erős gazdaság teheti lehetővé

– nyilatkozta Steffen Kampeter, az ország legnagyobb munkaadói csoportja, a BDA igazgatója a Financial Timesnak.

Nem mindenki gondolja azonban azt, hogy a katonaság magasabb emberigénye és a vállalatok érdekei éles ellentétben lennének egymással. Hans-Jürgen Völz közgazdász szerint arra kellene koncentrálni, hogy a katonai pálya lehetőséget jelenthet annak az évente mintegy 50 ezer fiatalnak, akik nem fejezik be tanulmányaikat. "Ha legalább egy részüket törvényi eszközökkel ösztönöznék arra, hogy csatlakozzanak a Bundeswehrhez, hosszabb távon is elköteleződjenek, és ott szakképzésben részesüljenek, az is egy lehetséges módja lehetne annak, hogy enyhítsük a vállalatokat sújtó munkaerő- és szakmunkáshiányt" – véli a szakértő.

Érdemes lesz figyelemmel kísérni, végül milyen megoldás mellett dönt Németország – nemcsak azért, mert a kontinens legerősebb gazdaságáról van szó, hanem mert a haderő fejlesztése most szinte minden uniós tagállamban napirenden van. A német példa így könnyen iránytűvé válhat mások számára is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images