Irigykedve néznek az EU-ban a spanyolokra

A Deutsche Bank szerint a spanyol gazdaság idén és jövőre is gyorsabban nőhet, mint az eurózóna átlaga, köszönhetően az alacsonyabb inflációnak, csökkenő hitelköltségeknek és az élénk belső keresletnek.

A Deutsche Bank AG szerint a spanyol gazdaság továbbra is meghaladja majd az euróövezet növekedési ütemét, miután az infláció és a hitelfelvételi költségek mérséklődtek.

„A szilárd belső kereslet – melyet az alacsonyabb infláció és csökkenő adósságköltségek támogatnak – várhatóan továbbra is elősegíti Spanyolország gyorsabb növekedését” – mondta Rosa Duce, a Deutsche Bank spanyolországi egységének befektetési igazgatója. A bank előrejelzése szerint a spanyol gazdaság idén 2,2%-kal, 2026-ban pedig 2%-kal bővülhet.

Spanyolország 2021 vége óta a leggyorsabban növekvő gazdaság az eurózóna négy legnagyobb tagállama közül,

főként a magánfogyasztás, a turizmus helyreállása és az alacsonyabb energiaárak miatt. A spanyol jegybank júniusi prognózisa szerint az ország gazdasága idén 2,4%-kal, jövőre pedig 1,8%-kal bővülhet.

A globális bizonytalanság ellenére a Deutsche Bank arra számít, hogy

a spanyol gazdaságot nagyrészt elkerülik a politikai sokkok

– például az amerikai protekcionista intézkedések és vámok –, mivel viszonylag elszigetelt ezek hatásától.

„A háztartások rendelkezésre álló jövedelme stabil, és Spanyolország közvetlen exportkitettsége az Egyesült Államok felé minimális” – mondta Duce csütörtökön egy madridi sajtótájékoztatón. „Közvetetten azonban hatással lehet a vegyipari és autóipari export, ezek ugyanis főként Európába irányulnak. A politikai helyzet adott, de a reálgazdasági adatok alapján egyelőre nincs jele annak, hogy ez közvetlenül befolyásolná a gazdaságot.”

A bank előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága 2025-ben 1,2%-kal nőhet. Németország esetében idén 0,3%-os növekedés után 2026-ra már 1,6%-os bővülést várnak, elsősorban a védelmi beruházások és kormányzati költekezések révén.

„Európa évekig nagyon gyenge volt, ezért áramlott a tőke az Egyesült Államokba. A fordulópont most az, hogy Németország hatalmasat lépett előre – ez már a piacokon is érezhető, és emiatt áramlik ismét tőke Európába” – mondta Duce. „Európa ma sokkal gyorsabban növekszik, mint az elmúlt években, és most alapozza meg a még nagyobb növekedést.”

