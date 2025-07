Lesújtó térképek jöttek Magyarországról, és még nincs vége a bajnak

Jövőhét elején jöhet kiadósabb csapadék az országba, amivel végre enyhülni látszik az egyesek szerint már a 2022-eshez hasonlítható, súlyos aszályhelyzet. Júniusban szinte teljesen elmaradt az érdemi csapadék országszerte, aminek következtében az elmúlt hetek meteorológiai térképei lesújtó helyzetet mutatnak hazánk talajvíz-hiányáról.

A korábbi hetekben a Portfolio-h több cikkben is részletesen beszámoltunk a hazánkat sújtó, egyesek szerint már a 2022-es aszálynál is súlyosabb szárazságról. A szakemberek szerint már a téli és tavaszi időszakban is kevesebb csapadék hullott hazánkban a szokásosnál, ezen felül pedig a hagyományosan egyébként csapadékos június is érdemi esőzés nélkül futott ki, így

mára szinte az egész országban nagyfokú vagy súlyos az aszályhelyzet.

A szárazság különösen a mezőgazdaságban okoz nagy problémákat, ahol többek között a kukoricatermelés drasztikus visszaeséséhez is vezethet az elmaradó csapadék. A magyar kormány május végén operatív törzset is alakított, amelynek feladata az aszályhelyzet mérséklése, a mezőgazdaság érdekeit figyelembe véve.

A HungaroMet nemrég megjelent június csapadékösszeget bemutató térképén jól látszik, hogy országos szinten az ország nyugati területeit leszámítva, különösen kevés csapadék hullott.

A déli országrészekben olyan terület is akadt, ahol egyáltalán nem esett eső egész hónapban.

A 2025. júniusi csapadékösszeg Magyarországon (mm). Kép forrása: HungaroMet

A HungaroMet friss térképei alapján látható, hogy a valaha volt legszárazabb június második felében gyakorlatilag az egész ország területén fokozódott a szárazság mértéke. A vízhiány szintje a 0-100 cm-es talajrétegben már június közepén is igen magas volt, különösen az Alföldön és Dél-Magyarországon.

Vízhiány a 0-100 cm-es talajrétegekben (mm), 2025. június 19-én. Kép forrása: HungaroMet

A frissebb térképeket összevetve a fenti talajvíz-adatokkal egyértelmű, hogy a helyzet szinte az egész országban súlyosbodott az aszályhelyzet.

Az elmúlt két hét folyamán a kiemelten érintett alföldi régiókon túl már az ország nyugati területein is kritikussá vált a helyzet.

Vízhiány a 0-100 cm-es talajrétegekben (mm), 2025. július 2-án. Kép forrása: HungaroMet

Az előrejelzések szerint a hazánkat ma elérő hidegfront ugyan nem hoz érdemi csapadékot magával, a jövőhét elején érkező frontrendszer már úgy tűnik, enyhíteni fogja majd a történelmi szárazságot hazánkban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio