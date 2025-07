Orbán Viktor vázolta az aszálytervet: "Meg kell menteni az alföldi területeket"

Az öntözés, az aszályhelyzet hosszútávú sorsáról kérdezték Orbánt. A kormányfő szerint a magyar mezőgazdaság változó klimatikus viszonyok között fog működni. Arról, hogy valóban van-e klímaváltozás, vagy csak néhány évnyi szárazsággal nézünk szembe, azt mondta: szerinte a nagyobb bajra kell készülni, azt kell elhárítani.

Van egy terv, amivel készülni kell: 300-400 ezer hektárra kell felvinni az öntözött területeket, és ezt tovább kell növelni. Az alföldi területeket meg kell menteni, egy nagy öntözési tervet kell létrehozni.

Rengeteg a kihívás, ezt a nyarat meg kell úszni, mozgósítani kell, hogy legyen víz. Most, ezekben a hónapokban kellene több eső, ám ez hosszabb távon is így maradhat. Ha télen nincs csapadék, azt is pótolni kell valahogy, ez nagy feladat a következő 15 évben.