Amerika a vámháború küszöbén: Trump ultimátumot küld partnereinek

Az Egyesült Államok várhatóan több kereskedelmi megállapodást is tető alá hoz a július 9-i határidő előtt – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. Egyes országoknak viszont keményebb feltételekkel kell szembenézniük.

Bessent a CNN "State of the Union" műsorában elmondta, hogy

a következő napokban több jelentős bejelentésre számíthatunk a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban.

Bessent hozzátette, hogy mintegy száz kisebb országot viszont, amellyel az Egyesült Államok nem bonyolít jelentős kereskedelmet, arról fognak tájékoztatni, hogy velük szemben hatályba lépnek a magasabb vámtarifák

Trump elnök hamarosan levelet küld több kereskedelmi partnerünknek, amelyben világossá teszi: ha nem történik előrelépés a vámtárgyalásokban, akkor augusztus 1-jén ismét életbe lépnek az április 2-i vámtarifák. Éppen ezért úgy gondolom, hamarosan számos megállapodás születhet

– nyilatkozta Bessent. Ez alapján úgy tűnik, hogy bár a magasabb vámtarifákra vonatkozó türelmi idő július 9-én lejár, azok valójában csak augusztusban léphetnek életbe. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az augusztus 1-jei dátumot nem új tárgyalási határidőnek szánják. „Ez az a nap, amikor a vámok életbe lépnek” – fogalmazott.

Scott Bessent arról is beszélt, hogy a Trump-kormányzat figyelme elsősorban arra a 18 kulcsfontosságú kereskedelmi partnerre irányul, amelyek az Egyesült Államok kereskedelmi hiányának 95 százalékáért felelősek. A tárcavezető viszont nem kívánta megnevezni azokat az országokat, amelyek közel állnak a megállapodáshoz, mondván:

nem szeretném, ha azt hinnék, már célegyenesben vannak az alkuk.

Előzmények

Trump áprilisban jelentette be, hogy 10%-os alapvámot vezet be minden olyan országra, amely az Egyesült Államokkal kereskedik, és a legtöbb esetben ehhez további, akár 50%-os kiegészítő vámok is társulhatnak. Később azonban az alapvámon felüli részt 90 napra felfüggesztették, hogy időt biztosítsanak a tárgyalásokra - a türelmi időszak a következő héten, július 9-én jár le.

Trump és tanácsadói eredetileg számos országgal terveztek tárgyalásokat a vámtételekről, de

a tárgyalások többsége végül kudarcba fulladt.

Hozzá kell tenni, hogy a legtöbb korábbi kereskedelmi egyezmény évekig tartó tárgyalások eredménye volt, tehát nem meglepő, ha 90 nap alatt csak kevés megállapodás született.

Ugyanis eddig csak Nagy-Britanniával és Vietnámmal sikerült megállapodást kötni. A britek megtarthatják a 10%-os vámszintet, és egyes ágazatok, például az autóipar és a repülőgépmotorok preferenciális elbánásban részesülnek.

A kereskedelmi tárgyalások eredménytelensége miatt most a legtöbb ország a

status quo meghosszabbítására törekszik a vámemelések elkerülése érdekében.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock