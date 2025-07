A szankciók szépen bedöntik Európa egyik leggazdagabb államát

Több száz orosz kapcsolódású „zombi vagyonkezelő” jogi bénultságától szenved Liechtenstein, miután az amerikai szankciók hatására tömegesen mondtak le a vagyonkezelők vezetői. A válság veszélybe sodorja az alpesi miniállam pénzügyi központként betöltött szerepét, és akár 800 entitást is érinthet.

Liechtenstein válságkezelő munkacsoportot hozott létre a több száz úgynevezett „zombi trust” (zombi vagyonkezelő) miatt, amelyek működésképtelenné váltak az amerikai szankciók következményeként.

Az elmúlt hat hónapban a vagyonkezelők és igazgatósági tagok tömegesen mondtak le, mivel az ország pénzügyi felügyelete (FMA) a jogi és reputációs kockázatok miatt az amerikai szankciókat gyakorlatilag kötelező érvényűként kezelte – számolt be a Financial Times.

Jelenleg 350 entitás vár eljárási döntésre, 85 teljesen „árván maradt”, 40 pedig felszámolás alatt van, és akár 800-ra is nőhet az érintettek száma.

A vagyonkezelők többsége nem közvetlenül szankcionált orosz állampolgárokhoz tartozik, hanem európai vagy közel-keleti lakóhelyű orosz ügyfelekhez, akiket mégis érint a szankciós rezsim. A vagyon összetétele átláthatatlan:

egyes struktúrák néhány millió dolláros készpénzt, mások jachtokat, repülőgépeket vagy luxusingatlanokat tartalmaznak.

A hatóságok szerint a vagyonkezelői pozíciók betöltése szinte lehetetlen a nemzetközi jogi kereszthatások miatt, így az entitások kezelhetetlenné váltak.

A krízis nemcsak pénzügyi kockázatot jelent, hanem Liechtenstein nemzetközi pénzügyi központként betöltött szerepét is veszélyezteti. A hatóságok attól tartanak, hogy ha nem találnak gyors megoldást, az amerikai mellett orosz nyomás is fokozódhat. A helyi törvényhozók szerint a reputációs kockázatok már most hatással vannak a bankrendszerre, és hosszabb távon a külföldi bizalomra is.

A liechtensteini kormány irányító munkacsoportot hozott létre az igazságügyi, pénzügyi és gazdasági tárcák részvételével, hogy megoldást találjanak a jogi védtelenségben maradt struktúrákra. Lehetséges lépések között szerepel új igazgatóságok kinevezése, likvidátorok kijelölése és a delisting eljárások felgyorsítása. Bár a hatóság nem erősítette meg a 800-as számot, elismerte, hogy a probléma mérete gyorsan nőhet.

A válságkezelés sürgősségét az is mutatja, hogy az USA Pénzügyminisztériuma aktívan együttműködik a liechtensteini hatóságokkal a pénzügyi bűnözés elleni fellépésben.

