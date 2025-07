Beindul végre a német gazdaság? Itt vannak az első jelek

1,2 százalékkal nőtt a német ipari termelés májusban - számoltak be róla az ING szakértői . Az adat jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat (-0,6 százalék), így az elemzők szerint akár már a német gazdaság visszapattanását is előre vetítheti. A fellendülést erősítheti a kormány költségvetési lazító programja, azonban a világkereskedelmi bizonytalanság, az euró gyors erősödése és a nyári aszályok továbbra is komoly kockázatokat hordoznak magukban.