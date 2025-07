Kiderült, miért kellett lezárni a repteret

A hétfő délutáni heves zivatar nemcsak a közutakon és a vasúthálózaton, hanem a légi közlekedésben is komoly fennakadásokat okozott. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a vihar következtében törmelék került a futópályákra, emiatt azokat biztonsági okokból ideiglenesen lezárták.

A takarítási munkálatok befejezését követően

16:00 órakor újraindult a forgalom az 1-es pályán.

A légikikötő üzemeltetője folyamatosan tájékoztat az aktuális helyzetről.

A viharkár azonban nemcsak a pályákat, hanem az utasforgalmi épületet is érintette: a 2A terminál induló csarnoka részben beázott, így az utasfelvétel teljes egészében a 2B terminálon történik. Személyi sérülésről nem érkezett hír, jelenleg a kárfelmérés zajlik. A repülőtér környéki közutak állapotát is befolyásolta az ítéletidő, ezért a repülőtérre indulóknak érdemes előzetesen tájékozódniuk az esetleges forgalmi változásokról.

A mostani vihar egy országos kiterjedésű, rendkívül erős hidegfront részeként érkezett, amelynek során több helyen 130 km/órás széllökéseket is mértek. A szélsőséges időjárás a vasúti közlekedésben is példátlan károkat okozott: a MÁV-csoport Budapesti Területi Igazgatósága délután hivatalosan is vasútikatasztrófa-sújtotta területté nyilvánította Budapestet és a Balaton térségét. Az ország szinte minden jelentős vasútvonalán komoly pusztítás történt: kidőlt fák zárták el a síneket, felsővezetékek szakadtak le, több helyen az eső alámosta a pályatestet, és volt, ahol a kidőlt fák vonatoknak ütköztek.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 07. Bejelentették a vasútikatasztrófa-helyzetet

A következő napokban folytatódik a helyreállítás és a károk felmérése. A hatóságok és közlekedési társaságok arra kérik az utazókat, hogy indulás előtt minden esetben ellenőrizzék az aktuális közlekedési információkat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images