Megindult az eladási hullám Törökországban

A török pénzügyi piacok negatívan reagáltak az ellenzéki polgármesterek letartóztatására, ami a líra gyengülését és az államcsőd esélyének emelkedését eredményezte.

Törökország nemzetközi kötvényei és a líra árfolyama gyengült hétfőn, miközben emelkedett a kormányzati adósság nemfizetés elleni biztosításának költsége az ellenzéki polgármesterek hétvégi letartóztatását követően.

Az ügyészség szerint korrupcióellenes nyomozások részeként végrehajtott letartóztatásokat az ellenzék és egyes külföldi vezetők Recep Tayyip Erdogan elnök kísérleteként értékelik a Köztársasági Néppárt (CHP) gyengítésére.

A nagy déli városok, Adana, Adiyaman és Antalya polgármestereit korrupciós nyomozás részeként vették őrizetbe, ami a hónapok óta tartó jogi fellépés kiszélesítését jelenti jóval túl annak isztambuli eredetén.

Jamie Fallon, a Tellimer elemzője szerint a letartóztatások

felerősítették a jogállamisággal és a politikai instabilitással kapcsolatos félelmeket.

A török eszközök különösen érzékenyek a belpolitikai eseményekre. A külföldi befektetők 2023-ban újra visszatértek az országba, miután Erdogan visszakanyarodott az ortodox gazdaságpolitikához, de készek azonnal távozni, ha a legújabb politikai fejlemények negatívan befolyásolják ezeket a politikákat vagy a gazdaságot.

A líra mintegy 0,2%-kal gyengült, átlépve a 40-es szintet a dollárral szemben.

A líra eddig mintegy 11%-kal gyengült az év során a belpolitikai aggodalmak és a szomszédos országokban zajló konfliktusok miatt.

Törökország nemzetközi dollárkötvényei is estek, a 2045-ös lejáratú kötvénnyel 85 centes árfolyamon kereskedtek. Az ország 5 éves hitel-nemteljesítési csereügyleteinek (CDS) felára, amely az adósság nemfizetés elleni biztosításának költségét jelzi, 13 bázisponttal emelkedett a pénteki záráshoz képest, 292 bázispontra.

Az isztambuli BIST 100 referenciaindex 1,25%-kal csökkent közép-európai idő szerint 10:50-kor. A banki index ugyanekkor 0,58%-kal esett vissza, miután korábban 1,68%-os csökkenést mutatott.

Bár korábban arra számítottak, hogy a török központi bank ebben a hónapban újra kamatcsökkentésbe kezd, a líra gyengülése és a politikai fejlemények gazdasági hatása kérdésessé tette ezt a kilátást.

Hilmi Yavas isztambuli független makrostratéga szerint a bank gazdaságstabilizálási erőfeszítései már most is nyomás alatt állnak. "A magas reálkamatok továbbra is szükségesnek tűnnek a külföldi devizák iránti belföldi kereslet féken tartásához, miközben a szolgáltatások inflációja magasabb, mint amit egy központi bankár kényelmesnek találna" - mondta Yavas. "Eközben a szigorú monetáris politika egyre nagyobb terhet ró a reálgazdaságra."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images