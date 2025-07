Páros lábbal szálltak bele a boltok a kormányba, nagy bajban vannak a vásárlók

Havi alapon visszaesett, éves szinten nőtt a kiskereskedelem Magyarországon. Az Országos Kereskedelmi Szövetség negatív tendenciákat, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium pozitívakat lát.

Májusban a hazai kiskereskedelmi forgalom volumene 1,3%-kal elmaradt az előző havitól, részben semlegesítve az áprilisi emelkedést - jelentette a KSH. Éves alapon 2,1%-os a májusi bővülés, amihez elsősorban a nem-élelmiszer típusú boltok forgalma járult hozzá.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,0%-kal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,1%-kal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beszállítók árnyomása erősödik

– kommentálta az adatokat az Országos Kereskedelmi Szövetség.

A fogyasztói árak ebből származó emelkedését a kereskedelem nem képes egyedül megfékezni. Az OKSZ fenntartja, hogy az áremelések visszaszorításához a teljes ellátási lánc együttműködésére van szükség – vélekedik a szövetség.

A kereskedelemben a beruházások számottevően elmaradnak a korábbi szintektől, amire a kormány ráerősített a plázastop szigorításáról szóló piacellenes elképzelés felvetésével is

– mutat rá a szövetség. "Az OKSZ úgy véli, hogy az ipari termelés és a beruházások visszaesése mellett, súlyos aszálykárok közepette a GDP egyetlen érdemi motorja a lakossági fogyasztás lehetne, ez azonban a kiskereskedelmi különadóval együtt 31,5 százalékos áfa mellett, a vásárlók elbizonytalanodását hozó intézkedésekkel kiegészülve nem lehetséges" – teszik hozzá.

A Nemzetgazdasági Minisztérium viszont úgy látja, hogy az adatok alakulására jelentős befolyással voltak a tavaszi ünnepek, így a Húsvét és a Pünkösd hatásai, azonban egyértelmű, hogy a kiskereskedelmi forgalom és a szolgáltatások fogyasztása továbbra is bővülő tendenciát mutat.

"A kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében minden esetben fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek érdekében a kormány árréscsökkentést vezetett be, majd azt kiterjesztette a háztartási- és vegyiárukra, tisztálkodási és szépségápolási cikkekre is, ami gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett. A kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is. Ehhez július 1-től a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak" – írta az NGM.

Az OKSZ szerint azonban az áprilisi felfutás rövid életűnek bizonyult, mert az árrésstopos termékek fogyasztása árrugalmatlan, ezen kívül nem tárolhatók sokáig, így a nagybevásárlásokat szükségszerűen a kereslet visszafogása követi.

