Gigantikus beruházás jöhet: a Mol egy új vezetékkel oldaná meg az olajproblémát

A Mol a fekete-tengeri Odessza kikötőjéből induló olajvezetéket tartja a legjobb megoldásnak az orosz energiafüggőség csökkentésére, amely tengeri úton érkező kőolajat juttatna Magyarországra - számolt be a Bloomberg

Szabó Szabolcs Pál, a Mol értéklánc-menedzsmentért felelős alelnöke a Bloombergnek elmondta, hogy

a vállalat hozzáférést szeretne az Odessza-Brody kőolajvezetékhez,

amely Ukrajna fekete-tengeri kikötőjétől a lengyel határig fut. Ez lehetővé tenné, hogy a Mol tengeri úton különböző globális termelőktől szerezzen be kőolajat.

A szállítmányok ezután is a Barátság vezetéken keresztül juthatnának Magyarországra, amely jelenleg csak orosz olajat szállít az országba, és az ukrán-lengyel határ közelében csatlakozik az odesszai vezetékhez.

Az odesszai vezeték a tengeri kapcsolat révén mindenféle alternatív nyersolajhoz hozzáférést biztosítana. Ez a vezeték a regionális, az EU-s és az ukrán ellátásbiztonságot szolgálná

- nyilatkozta Szabó.

Bár Magyarország mentességet kapott az EU 2022-es orosz nyersolaj-tilalma alól, a Mol nemrég nyomás alá került, hogy fokozatosan kivezesse ezeket a szállításokat, mivel az EU 2027-re meg akarja szüntetni az orosz energiaimportot.

Az ukrán infrastruktúrához való csatlakozás nem lenne egyszerű, mivel Odessza gyakran célpontja orosz rakétatámadásoknak,

és a jelenleg üzemen kívüli vezeték jelentős beruházásokat igényelne.

Az Ukrajna partvidéke körüli Fekete-tengert 2022 óta erősen elaknásították.

A Mol azt szeretné, ha az EU és más érintett országok is részt vennének az odesszai vezeték "újjáélesztésében", amely a vállalat szerint Szerbia számára is alternatívát jelentene az orosz olajjal szemben. Magyarország és Szerbia jelenleg is építenek egy vezetékkapcsolatot.

Ha az EU ragaszkodik ahhoz, hogy a régió lemondjon egy megbízható ellátási útvonalról, akkor szerepet kell vállalnia egy valódi alternatíva létrehozásában

- mondta Szabó.

A Mol jelenleg korszerűsíti létesítményeit, hogy képes legyen nem orosz nyersolajat feldolgozni, ami becslések szerint mintegy 500 millió dollárba kerül. Jelenleg az Adriai-tengeren keresztül érkező nyersolaj-szállítmányok jelentik az egyetlen alternatívát az orosz olajjal szemben, de a vállalat szerint a horvát vezetéküzemeltető Janaf túl magas díjakat számít fel a használatért. Szabó megkérdőjelezte a Janaf képességét is arra, hogy elegendő mennyiséget szállítson Magyarország és a tágabb régió számára, ha az orosz nyersolaj-import leáll. A Janaf szóvivője szerint a cégnek bőséges kapacitása van, és az átlátható és megkülönböztetésmentes árképzésre vonatkozó EU-s előírásoknak megfelelően jár el.

Címlapkép forrása: Portfolio