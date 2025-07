Hamarosan még több földgáz juthat el Szlovákiába hazánkon keresztül

Az eddiginél több földgáz juthat el Szlovákiába hazánkon keresztül a nagynyomású gázhálózatot üzemeltető FGSZ Zrt. és a szlovákiai gázrendszer irányítója, az Eustream együttműködésének eredményeként.

A két vállalat további nem megszakítható kapacitásokat ajánl fel a Velké Zlievce–Balassagyarmat határkeresztező ponton Magyarországról Szlovákia felé. Ezzel a

nem megszakítható kapacitás 3,5 milliárd köbméterről évi 4,38 milliárd köbméterre nő.

Azonban ez a megemelt kapacitás a 2025. július 7-én, tehát tegnap megtartott éves kapacitásaukción még nem került felajánlásra - erről az FGSZ Zrt. külön értesítést küld majd az érintetteknek.

Folyamatos a bővítés: bár az év elején a Magyarország és Szlovákia közötti összekötő földgázvezeték még csupán évi 2,6 milliárd köbméter földgáz kivitelére volt alkalmas, április elseje óta további 900 millió köbméterrel nőtt annak kapacitása.

A mostani lépés része az új gázszállítási útvonal, a Vertikális Gázfolyosó létrehozásának is. A vezetékrendszer egy stratégiai jelentőségű, észak–déli irányú infrastruktúra, amely a görög LNG-termináloktól indulva Bulgárián, Románián és Moldován keresztül Ukrajnáig biztosít szállítási lehetőséget. A román–magyar interkonnektor révén azonban Magyarország számára is alternatív beszerzési útvonalat kínálhat a jövőben, amelyen keresztül könnyebben és nagyobb mennyiségben érkezhet akár azeri földgáz is. Mindez azt eredményezi, hogy hazánkon keresztül az északi irányba is több földgáz juthat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images