Narancsszínű riasztás: olyan viharok jönnek, amelyek akár piros fokozatra is emelkedhetnek

Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki a HungaroMet több kelet-magyarországi járásra kedden. A meteorológiai szolgálat szerint a következő órákban jégeső, viharos szél és felhőszakadás is előfordulhat, egyes térségekben zivatarrendszer kialakulására is számítani lehet.

A HungaroMet Zrt. másodfokú, azaz narancsszínű riasztást adott ki kedden a délutáni órákban több tiszántúli járásra – köztük Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék egyes részeire – a heves zivatarok fokozódó veszélye miatt.

Az előrejelzések szerint a térségben intenzív villámlás, viharos szél, jégeső és lokálisan felhőszakadás is előfordulhat, akár több hullámban is. Az érintett területeken fokozott figyelemre és elővigyázatosságra intenek a szakemberek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatot is működtető HungaroMet Zrt. a nap folyamán másodfokú figyelmeztetést adott ki tíz vármegyére,

köztük Baranya,

Bács-Kiskun,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Somogy,

Tolna

mellett a keleti országrészt is lefedve.

Az ország többi részére elsőfokú, azaz sárga figyelmeztetés van érvényben 2025. július 8-án délután. A riasztás szerint az éjszakai órákig az északi, északkeleti térségekben is fennáll a villámtevékenység kockázata.

A HungaroMet szerint a viharzóna a déli óráktól fokozatosan északkeleti irányba vonul tovább, és több helyen is kialakulhatnak zivatarrendszerek – főként az Alföld középső és keleti területein. A prognózis szerint a legintenzívebb cellák akár 60–90 km/órás széllökéseket, jégesőt és hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadékot is hozhatnak. A cellák összeszerveződése révén egyes térségekben – különösen Békés és Csongrád-Csanád vármegye déli járásaiban – akár károkozó szélviharok is előfordulhatnak.

A HungaroMet a veszélyjelzésében hangsúlyozta:

a heves zivatarok pontos tér- és időbeli lefutása jelentős bizonytalansággal terhelt.

Az időjárási helyzet alakulásától függően akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztás is életbe léphet a délkeleti határ menti területeken, amennyiben a széllökések erőssége és az esetleges károkozás kockázata tovább nő.

A meteorológiai veszélyjelzéssel párhuzamosan a HungaroMet továbbfejlesztett figyelmeztetési rendszert is működtet: az automatikus rendszer a legfrissebb radarképek, műholdas megfigyelések és modellalapú előrejelzések alapján óránként frissíti az aktuális riasztási zónákat. A lakosság számára elérhető online térképes felületen járásonkénti bontásban követhető, hol van érvényben másod- vagy elsőfokú riasztás.

A HungaroMet arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan közlekedjen, valamint figyelje folyamatosan a tájékoztatásokat a területeken, melyekre veszélyjelzéseket adtak ki.

