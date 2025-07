Orbán Viktor és Karácsony Gergely is nagy bejelentéseket tettek a vihar miatt

A hétfői vihar országszerte jelentős károkat okozott, 366 ezer háztartás maradt áram nélkül, ám ezt reggelre 50 ezerre csökkentették az áramszolgáltatók. Budapesten, különösen az Óbudai-szigeten, balesetveszélyes területeket kellett lezárni, miközben a tűzoltók közel száz helyszínen végeztek kármentesítést – derül ki Orbán Viktor miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester bejelentéseiből. Az ország több térségében ma is heves zivatarokra lehet számítani, a meteorológiai szolgálat akár piros riasztást is kiadhat.

A tegnap esti vihar nagy károkat okozott az országban. 366 ezer háztartásban volt áramkimaradás, ezt ma reggelre sikerült levinnünk 50 ezerre. Az áramszolgáltatók munkatársai folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán. Vigyázzunk egymásra!

– közölte Orbán Viktor miniszterelnök a vihar kapcsán a Facebook-oldalán.

Budapesten jelentős viharkárok keletkeztek, különösen az Óbudai-szigeten, ahol balesetveszély miatt több területet ideiglenesen le kell zárni – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Elmondása szerint a kármentesítési munkák folyamatosan zajlanak, és köszönetet mondott a tűzoltóknak, akik csaknem száz helyszínen avatkoztak be a vihar óta.

A fővárosi közösségi közlekedés ugyanakkor zavartalanul működik.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a legtöbb bejelentés az észak-pesti, észak-budai kerületekből, valamint az agglomerációból érkezett, jellemzően kidőlt fák és nagy ágak eltávolítása miatt. A helyreállítás nemcsak a fővárost érinti: Lázár János építési és közlekedési miniszter arról számolt be, hogy a vasúti közlekedés egyes vonalakon akár hetekig is akadozhat a károk következtében.

Nincs még vége

A keddi nap folyamán újabb heves zivatarokra kell számítani az ország több térségében. A reggel átvonult zivatarrendszer után dél és délnyugat felől újabb, akár több hullámban érkező viharok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések (60–90 km/h), jégeső (1–2 cm) és felhőszakadás (akár 30 mm) kísérhet. A délutáni óráktól különösen a Dél-Dunántúlon és a Tiszántúlon megnő a veszélye a hevesebb celláknak is: itt már 100 km/h fölötti széllökések, 2 cm-nél nagyobb jég és jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat.

Az Alföldön nem zárható ki egy kiterjedt zivatarrendszer kialakulása sem, amely nagyobb területen is károkat okozhat. A pontos időzítés és helyszín azonban továbbra is bizonytalan, a meteorológiai szolgálat piros riasztást is kiadhat a délkeleti határ mentén.

Az esti órákra a zivatarok a legtöbb helyen megszűnnek, de az északi és északkeleti területeken még előfordulhatnak záporok, villámlással kísérve. A hidegfront nyomán a szél északnyugaton már a délutáni óráktól viharossá fokozódhat (60–70 km/h).

Szerdán már inkább az ország északkeleti részén lehet számítani újabb záporokra, zivatarokra, főként intenzív esőzés (20–25 mm) és kisebb jég kíséretében. A legerősebb széllökések ekkor az északnyugati és középső országrészben érhetik el a 60–75 km/h-t.

