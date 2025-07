Rovarirtó szerrel szennyezett zöldségek kerültek volna a magyarok asztalára

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több tonnányi zöldséget vont ki a forgalomból, miután egy kamionban rovarirtó szerek mellett szállították az élelmiszert – közölte a hivatal kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a pénzügyőrök Gyula egyik főútján ellenőriztek egy Romániából Hollandiába tartó teherautót, amely zöldséget szállított.

A rakomány mellett azonban 1600 liter különféle rovarirtó szert is találtak, amelyek rögzítés nélkül voltak elhelyezve – ez súlyos szabályszegés a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások szerint.

A zöldség és a mérgező anyagok közös szállítása miatt a NAV értesítette a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékeseit, akik azonnali hatállyal elrendelték a teljes rakomány kivonását a forgalomból, valamint annak megsemmisítését élelmiszerbiztonsági okokból.

A hatósági intézkedések mellett közigazgatási eljárás is indult, a fuvarozóra pénzbírságot szabtak ki.

A NAV másik ellenőrzése során Orosháza külterületén egy magyar rendszámú furgont vizsgáltak meg. A jármű szintén zöldséget szállított, de a fuvar nem szerepelt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKÁER), ráadásul a járművet 1200 kilogramm túlsúllyal használták.

A szállított zöldségek egy részének eredetét sem tudták igazolni, ezért ezek megsemmisítését is elrendelték a kormányhivatal szakemberei.

Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a sofőrt nem jelentették be, így be nem jelentett foglalkoztatás miatt is eljárás indult. A fuvarozó a túlsúly és a munkavállaló szabálytalan foglalkoztatása miatt több millió forintos bírságra számíthat – olvasható a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio