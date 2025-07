Találtunk egy olyan területet, ahol Magyarország mutatja az utat Németországnak

Németországban gomba módjára szaporodnak a villamosenergia-tárolók hálózati csatlakozási kérelmei, ami egyre nagyobb kihívást jelent a rendszerüzemeltetők számára. Egyes energetikai szakemberek már a vészharangot kongatják, mivel attól tartanak, hogy a rekordmennyiségű igény olyan kulcsszereplőket is kiszoríthat a hálózatról, mint az adatközpontok vagy a tervezett gázerőművek. Mindeközben Magyarország most vezetett be egy olyan csatlakozási rendszert, amely többek között azokat a kihívásokat kívánja kezelni, amelyek Németországban már rendszerszintű kockázattal fenyegetnek.

Egy forró nyári napon Németországban annyi napenergia termelődik, hogy a villamosenergia ára sokszor nullára esik – sőt, néha még az alá is. Ilyenkor az energiatermelők még fizetnek is azért, hogy valaki használja fel a felesleges árammennyiséget. Pár órával később viszont, amikor a nap lemegy (és a szél sem fúj), a villamosenergia hirtelen ismét hiánycikké válik és emiatt az ára megugrik - a jelenségről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Pontosan az ilyen helyzetek kezelésére nyújtanak megoldást az elektromos energiatároló rendszerek. Nappal elnyelik a fölösleges áramot, este pedig visszatáplálják a hálózatba. Ha a kereslet hirtelen megugrik vagy a kínálat szűkül, a tárolók kiegyenlítői szerepbe kerülnek, így a piaci árak kilengései mérséklődnek. Emellett rendszerszintű szolgáltatásokat is nyújthatnak a hálózat számára: például frekvenciaszabályozást, feszültségtartást vagy éppen tartalék kapacitást biztosíthatnak, amelyek mind a hálózat stabil működéséhez kellenek.

Összességében tehát az energiatárolók kulcsszereplői lehetnek a jövő karbonsemleges villamosenergia-rendszerének, növelve annak rugalmasságát és megbízhatóságát.

A gyors elterjedésük azonban váratlan mellékhatásokkal is jár.

A németországi villamosenergia-hálózat üzemeltetők már kongatják a vészharangokat: a hálózatokra csatlakoztatni kívánt nagyméretű akkumulátoros energiatárolók száma és összkapacitása olyan drámai ütemben nő, hogy az már a rendszer stabil működését fenyegeti. A hálózatüzemeltetők attól tartanak, hogy a sok helyen korlátozott csatlakozási kapacitás java részét ezek a tárolók kötik le, és emiatt más fontos fogyasztók vagy termelők – például ipari üzemek, adatközpontok vagy akár tervezett gázerőművek – nem kapnak hálózati csatlakozási lehetőséget.

A probléma olyan nagy, hogy iparági szereplők és szakértők egyaránt azonnali beavatkozást sürgetnek a kialakult helyzet kezelésére. Bár a példa Németországból származik, a többi európai országnak is érdemes odafigyelni, hiszen ez a folyamat az összes "bezöldülő" villamosenergia-rendszert érintetni fogja.

Ez az igény még a holdról is látszik

A problémát jól szemléltetik a németországi számok. Az ország nagyfeszültségű átviteli hálózatát üzemeltető cégek (ún. átviteli rendszerirányítók - TSO) arról számoltak be, hogy 2025 áprilisáig mintegy 530 darab akkumulátoros tárolóprojekt jelentkezett hálózati csatlakozásra, összesen nagyjából 204 gigawatt (GW) teljesítménykapacitással. Ez döbbenetesen nagy szám, ha összevetjük az ország teljes villamosenergia-igényének csúcsával: Németországban a legnagyobb fogyasztási órákban kb. 80 GW a csúcsterhelés - itthon ez 7 GW körül alakul. Vagyis a jelenleg bejelentett akkumulátorkapacitások összértéke ennek több mint két és félszerese, ami a német energiapiaci szakértők szerint

messze meghaladja a belátható időben szükségesnek tartott mennyiséget.

A német kormány tavaly elfogadott villamosenergia-rendszer fejlesztési stratégiája szerint 2035-re legalább 35 GW akkumulátoros tárolókapacitással számolnak, 2045-re pedig minimum 50 GW beépített teljesítményt tartanak elérendő célnak. Ehhez képest a már most bejelentett projektek összkapacitása is négyszeresen meghaladja a 2045-ös célt. És mindez csak a közvetlenül az országos átviteli hálózatra csatlakozó tárolókra vonatkozik. Emellett a regionális, elosztó hálózatok szintjén is gomba módra szaporodnak energiatárolók – beleértve a háztartási akkumulátorokat –, jóllehet ezekről országos szinten nincs pontos statisztika.

De miért akar mindenki villamosenergia-tárolóba beruházni?

Az akkumulátoros energiatárolók iránti kereslet ilyen mértékű megugrásának három fő oka van:

Technológiai fejlődés és árcsökkenés: Az akkumulátor-technológia hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, miközben a költségei jelentősen leestek. Az energiatároló rendszerek telepítése ma már sokkal olcsóbb, mint akár 5-10 éve volt, ráadásul hatékonyabban is üzemeltethetők, ami vonzóbbá teszi ezeket a beruházásokat a befektetők és energiacégek számára.

Az akkumulátor-technológia hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, miközben a költségei jelentősen leestek. Az energiatároló rendszerek telepítése ma már sokkal olcsóbb, mint akár 5-10 éve volt, ráadásul hatékonyabban is üzemeltethetők, ami vonzóbbá teszi ezeket a beruházásokat a befektetők és energiacégek számára. Szabályozói ösztönzők: 2023 óta Németországban az akkumulátortárolók üzemeltetőinek nem kell díjat fizetniük a villamosenergia-hálózat használatáért. Ez azt jelenti, hogy a tárolók mentesülnek bizonyos hálózati tarifák alól, ami komoly működési költségmegtakarítást jelent. Fontos megjegyezni, hogy ez a kedvezmény átmeneti: csak azokra a tároló projektekre érvényes, amelyek legkésőbb 2029 augusztusáig csatlakoznak a hálózathoz. Ez egyfajta versenyfutást indított el – sok fejlesztő igyekszik minél előbb engedélyt szerezni és rácsatlakozni a hálózatra, hogy biztosan kihasználhassa ezt az anyagi előnyt.

2023 óta Németországban az akkumulátortárolók üzemeltetőinek nem kell díjat fizetniük a villamosenergia-hálózat használatáért. Ez azt jelenti, hogy a tárolók mentesülnek bizonyos hálózati tarifák alól, ami komoly működési költségmegtakarítást jelent. Fontos megjegyezni, hogy ez a kedvezmény átmeneti: csak azokra a tároló projektekre érvényes, amelyek legkésőbb 2029 augusztusáig csatlakoznak a hálózathoz. Ez egyfajta versenyfutást indított el – sok fejlesztő igyekszik minél előbb engedélyt szerezni és rácsatlakozni a hálózatra, hogy biztosan kihasználhassa ezt az anyagi előnyt. Árampiaci „aranybánya”: a megújulók térhódítása miatt egyre gyakoribbak a rövid távú villamosenergia-ár ingadozások. Napos, szeles időben túltermelés léphet fel, ilyenkor az árak a tőzsdén a nullához közelítenek, sőt nem egyszer negatív tartományba csúsznak (azaz a termelők fizetnek a felhasználóknak, hogy átvegyék az áramot). Egy akkumulátor ilyenkor olcsó árammal töltheti magát, amelyet később (amikor a kínálat szűkös) magasabb áron adhat el - ez az úgynevezett arbitrázs.

Utóbbi kapcsán érdemes megemlíteni azt is, hogy az energiatárlók gyors elterjedése végül egy "kannibalizációs" folyamathoz fog vezetni. Ugyanis ahogy egyre több lesz belőlük, úgy fog csökkenni az áramhálózat termelési- és árvolatilitása is. Emiatt pedig kevesebb lesz az arbitrázsból megszerezhető bevétel, sőt a rugalmassági piacon is nagyobb versenyre kell számítani - tehát a piaci dinamikája végül, üzleti alapon kiegyensúlyozza a tárolók telepítésének folyamatát is.

Szétfeszülő áramhálózatok

E három tényező együttállása okozta azt, hogy rövid idő alatt projektek százai indultak el. A jelenség olyan méreteket öltött, hogy a német energiaszektorban már „energiatároló-cunamiként” is emlegetik a jelenséget.

Ezzel egy időben a villamosenergia-hálózat üzemeltetői komoly kihívással találják szemben magukat. A jelenlegi német szabályozás értelmében kötelesek időrendi alapon, az érkezési sorrend elve alapján elbírálni a hálózati csatlakozási kérelmeket. Ez azt jelenti, hogy aki hamarabb nyújt be igényt a hálózatra kapcsolódásra, azt előbb is kell kiszolgálni, függetlenül attól, milyen típusú projektről van szó.

Ezt az elvet a német jogban a KraftNAV (az erőművek hálózati csatlakozására vonatkozó előírásokat rögzítő előírás) szabályozza 2007 óta, eredetileg azzal a céllal, hogy az új erőművi beruházások gyorsan és diszkriminációmentesen kapjanak csatlakozási lehetőséget. A szabály akkoriban még hasznos volt, mert segítette a villamosenergia-termelők körének bővülését, garantálva a hálózati csatlakozást minden új erőmű számára. 2024 végén azonban egy bírósági döntés kimondta, hogy az akkumulátoros tárolókat is erőműnek kell tekinteni - így ugyanaz a sorban állási szabály vonatkozik rájuk is.

A hálózatüzemeltetők nem válogathatnak: aki előbb bejelentkezett, azt előre kell venni –

függetlenül attól, hogy az adott tároló valóban szükséges-e az adott helyen, vagy mennyire valószínű a megvalósulása.

A szakemberek szerint emiatt a tárolóprojektek kiszoríthatnak más fontos beruházásokat vagy nagyfogyasztókat a hálózati kapacitásokból. Például egy ipari üzem vagy egy adatközpont járhat rosszul, ha a környék szabad hálózati kapacitását időközben lekötötték az akkumulátoros projektek. Ráadásul nem mindegyik bejelentett tároló fog megépülni - „zombiprojektnek” hívják az olyan eseteket, ahol a fejlesztő csak benyújtotta a csatlakozási igényt, de nincs mögötte valódi finanszírozás.

Beavatkozást sürgetnek a német szakemberek

Stefan Kapferer, az egyik nagy németországi átviteli hálózat-üzemeltető, az 50Hertz vezérigazgatója rámutatott: bár a villamosenergia-tárolók kulcsfontosságúak lesznek a jövő energiarendszerében, a jelenlegi „érkezési sorrend” elv alkalmazása kontraproduktív. Szerinte éppen azok a projektek szenvedhetik meg a mostani rendszert, amelyek már kellően kiforrottak és reális eséllyel meg is valósulnának. Hozzátette, hogy ha nem változtatnak a szabályokon,

akkor a német kormány által tervezett új, gáztüzelésű tartalékerőművek is hoppon maradhatnak a csatlakozásnál,

mert a papíron létező akkumulátorprojektek kiszorítják őket. Ezeket a gázerőműveket éppen a következő évek ellátásbiztonsági tartalékának szánják – ha a hálózatra kötésük késedelmet szenved a tárolók miatt, az alááshatja a kormány erőművi kapacitásbővítési stratégiáját.

Felmerült például, hogy az akkumulátoros tárolókat átmenetileg kivonják a KraftNAV hatálya alól – vagyis ne a bejelentés sorrendje döntsön a csatlakozásról. Ezt a megoldást egy független szakértői műhely, a Klímasemlegesség Alapítvány is támogatja. Szerintük meg kell szüntetni az érkezési sorrend elvét, és új, szabályalapú foglalási rendszert kell bevezetni, amely előnyben részesíti a gyorsan megvalósítható, a hálózat biztonságát szolgáló projekteket.

Az energiatárolási szektorban is egyetértenek abban, hogy változásra van szükség. Urban Windelen, a Német Energiatárolók Szövetségének (BVES) ügyvezetője elismerte: a hálózatüzemeltetők számára óriási terhet jelent a rengeteg csatlakozási kérelem feldolgozása. Ráadásul nem csak tárolókról van szó – számos más nagy fogyasztó és termelő is csatlakozni akar a hálózatra. Windelen szerint a Szövetségi Hálózati Ügynökségnek már rég lépnie kellett volna.

Magyarország egy lépéssel előrébb jár

Magyarország új hálózatcsatlakozási szabályozása éppen azokat a torlódásokat és strukturális feszültségeket igyekszik megelőzni, amelyek Németországban már komoly problémákat okoznak.

Míg a németeknél a csatlakozási kérelmeket a már említett érkezési sorrendben kötelesek elbírálni – függetlenül attól, hogy az adott projekt mennyire megalapozott vagy szükséges –, addig Magyarországon központi, pályázati alapú rendszer keretében rangsorolja és szűri a fejlesztéseket. A döntés nem automatikus, hanem egy öt tagú szakmai értékelő bizottság kezébe kerül, amely a pályázók műszaki, pénzügyi és előkészítettségi szempontjai alapján hoz döntést.

A rendszer kifejezetten jutalmazza azokat a beruházásokat, amelyek szabályozható kapacitást vagy

egyéb "hálózatbarát" működést kínálnak.

Emellett a szabályozás jelentős pénzügyi biztosítékok megfizetését is előírja, hogy a fejlesztők csak olyan projektek esetében nyújtsanak be csatlakozási kérelmet, amelyek reálisan megvalósíthatók, és amelyek mögött valódi beruházási szándék áll. Ezáltal csökken annak a kockázata, hogy a hálózati kapacitásokat előkészítetlen vagy később meghiúsuló projektek foglalják le. Ez éles ellentéte a német „zombiprojektes” helyzetnek, ahol akár teljesen kiforratlan beruházási ötletek is hosszú időre - következmények nélkül - lefoglalhatják a kapacitásokat.

Címlapkép forrása: Portfolio