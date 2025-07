Trump belengette: átvenné a Fehér Ház Washington irányítását

Donald Trump arról beszélt egy keddi kabinetülésen, hogy adminisztrációja fontolgatja a főváros, Washington irányításának átvételét a bűnözés elleni fellépés érdekében, ami alapjaiban rengetné meg a főváros közel fél évszázada fennálló önkormányzatiságát, írja a Bloomberg.

Trump kamerák előtt, hosszan beszélve jelentette ki:

Vizsgáljuk DC-t. Őszintén szólva gondolkodunk rajta. Olyan fővárost akarunk, amit hibátlanul irányítanak.

Elmondta, hogy kabinetfőnöke, Susie Wiles kapcsolatban áll a város demokrata polgármesterével, Muriel Bowserrel, de konkrétumokat nem árult el arról, pontosan milyen módon venné át a Fehér Ház a város irányítását.

Bowser ugyan a második Trump-ciklus alatt igyekezett jó kapcsolatot ápolni az elnökkel — többek közt közösen dolgoztak egy új NFL-stadion ügyén és a Black Lives Matter Plaza eltávolításánál is együttműködtek —, Trump időnként mégis bírálta a várost a magas bűnözési ráta és a hajléktalantáborok miatt.

Trump hasonló gondolatokat fogalmazott meg New Yorkkal kapcsolatban is, ahol szerinte katasztrófa lenne, ha a demokratikus szocialistának valló Zohran Mamdani nyerné a novemberi polgármester-választást. Mamdani a múlt hónapban megnyerte a demokrata előválasztást, és az eddigi polgármester, Eric Adams, valamint két másik kihívó ellen indul. Trump Mamdanit „kommunistának” nevezte, és utalt rá, hogy a Fehér Ház „hatalmas lehetőségekkel” rendelkezik városok irányításának átvételére, ha szükséges. „New York rendben lesz. Visszahozzuk New Yorkot” — tette hozzá, részletek nélkül.

Washington lakosai 1973 óta választhatják meg saját helyi kormányzatukat, de a Kongresszus továbbra is felülvizsgálhatja a város törvényeit és költségvetését, és a lakosoknak továbbra sincs szavazati joggal bíró képviseletük a törvényhozásban. Trump tervei ezért komoly vitákat és alkotmányos kérdéseket vethetnek fel.

Címlapkép forrása: Tim Graham via Getty Images