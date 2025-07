Nagyon eldurvult a helyzet a német boltokban

A Német Kiskereskedelmi Intézet (EHI) legfrissebb felmérése szerint 2024-ben 3%-kal nőtt a bolti lopások száma az előző évhez képest, ami összesen 4,95 milliárd eurós veszteséget jelent a kiskereskedőknek. A 98 kiskereskedő bevonásával készült tanulmány szerint a veszteségek túlnyomó része (4,2 milliárd euró) a vásárlók, alkalmazottak vagy szállítók által elkövetett lopásokból származik.

A lopások miatt az állam mintegy 570 millió euró forgalmi adótól esik el. A kiskereskedők kénytelenek a veszteségeket és a megnövekedett biztonsági költségeket az árakba beépíteni - Frank Horst, a tanulmány szerzője szerint

a bolti árak körülbelül 1,5%-a a lopások és a biztonsági intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.

A szervezett lopások aránya 5%-kal emelkedett, és már az összes lopási kár harmadát teszi ki. Ezek lehetnek egyéni tolvajok, akik "bevásárlólista" alapján dolgoznak, vagy összehangolt csoportok, ahol különböző szerepeket osztanak ki: valaki vezeti a járművet, más eltereli az eladók figyelmét, míg a harmadik személy elrejti az árukat.

A tolvajok elsősorban kis méretű, drága és könnyen továbbértékesíthető termékeket céloznak meg, mint a parfümök és kozmetikumok. Emellett növekedett az élelmiszerlopások száma is, különösen a drágább húsok és sajtok esetében.

Biztos jó a módszertan?

Nicole Bögelein, a Kölni Egyetem kriminológusa azonban megkérdőjelezi a tanulmány hasznosságát. Rámutat, hogy a kutatók becslése szerint az esetek 98%-át nem is fedezik fel, így csak feltételezés, hogy a veszteségek többsége lopásnak tulajdonítható. Azt is vitatja, hogy valóban több szervezett banda működne, mivel ez egyszerűen annak is betudható, hogy az üzleti detektívek jobban figyelnek ezekre a csoportokra.

Bögelein szerint a bolti lopások szinte mindegyike úgynevezett "szegénységi bűncselekmény". Saját kutatásai szerint az elkapott tolvajok gyakran szegények, részben talán azért is, mert az üzleti detektívek jobban figyelik azokat, akik "szegénynek látszanak".

A hivatalos statisztikák szerint a bolti lopások többsége viszonylag kis értékű. A német szövetségi rendőrség adatai alapján a felfedezett és büntetőeljárás alá vont lopások 66,7%-ában az ellopott áruk értéke 50 euró alatt volt, 40,2%-ban pedig 15 euró alatt. A büntetés általában kis összegű pénzbírság, vagy ha ezt nem fizetik ki, börtönbüntetés.

Horst szerint Németország "paradicsom" a bolti tolvajok számára, mivel a büntetések viszonylag enyhék. Bár elméletileg akár öt év börtönbüntetést is kaphatnak, a gyakorlatban az első alkalommal elkövetőket gyakran nem is vádolják meg. Bögelein viszont szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a szigorúbb büntetések visszatartó erőt jelentenének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio