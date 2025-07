Orbán Viktor figyelmeztetett: olyan szakadás jön Európában, amilyenre még nem volt példa

Szabó Dániel 2025. július 09. 16:44

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem nyerheti meg a háborút, Európa hibás stratégiát követett, és a konfliktus súlyos gazdasági következményeit már most is minden uniós tagország érzi. A magyar miniszterelnök elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, szerinte ezzel a háborút is importálná Európa. Úgy látja, hogy a békepárti álláspontot ma szinte egyedül Magyarország és Szlovákia képviseli, míg Brüsszel elvi alapon árt saját tagállamainak is. A digitális politikai mozgalmak felemelkedéséről, a brüsszeli bürokraták befolyásáról és a nemzeti kormányzás jelentőségéről is beszélt – mondta el Orbán Viktor a Patrióta podcastnak adott interjújában.