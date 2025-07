Súlyos agykárosodást okozhat a szúnyogirtó szer, amit Magyarországon használnak

Egyre több település utasítja vissza a kémiai szúnyoggyérítést, mivel új kutatások szerint a Magyarországon is használt deltametrin akár agykárosodást is okozhat a fejlődő szervezetekben. A szakértők szerint a jelenlegi gyakorlat nemcsak környezetvédelmi, hanem egészségügyi szempontból is igencsak aggályos - írja a Telex