Az orosz olaj utáni korszak határán – Így készül a Mol a leválásra

2028-tól jelentősen átalakulhat Közép-Európa olajellátása, miután az uniós szigorítások véget vethetnek az orosz importnak. Szabó Szabolcs Pál, a Mol csoportszintű Downstream Értéklánc Menedzsment ügyvezető igazgatója szerint a leválás nem csak erkölcsi, hanem komoly gazdasági és ellátásbiztonsági kérdés is. A Portfolio-nak adott interjúban beszélt az Adria-vezeték korlátairól, az orosz olaj alternatíváiról, a horvát tranzitdíjak vitáiról, valamint arról is, miért építenek olyan infrastruktúrát, amely a jelenlegi piaci logika szerint lehet, hogy sosem térül meg. A Mol célja mindenesetre továbbra is változatlan: 2026 végére lehetővé tenni, hogy a csoport százhalombattai és pozsonyi finomítója is képes legyen maximumon és üzembiztosan üzemelni akár 100%-ban nem orosz eredetű kőolajon is.

Portfolio: Egy friss uniós rendelet alapján Magyarországnak 2027 végéig van lehetősége orosz földgázt importálni, és a kőolajnál is hasonlóan szigorú szabályozás jön. Mi lesz 2028. január 1-től?

Szabó Szabolcs Pál: Van egy fontos különbség a kőolaj esetében: az Európai Bizottság most arra kérte az érintett országok kormányait, hogy készítsenek egy tervet a leválásra, és jelezzék azt is, hogy milyen akadályokat látnak. Azt gondolom, ez egyféle elismerése annak, hogy a leválás az olaj esetében egyszerre szándék, idő és pénz kérdése is. Vagy inkább fogalmazzunk úgy: a leválásnak van egy morális oldala, de emellett vannak gazdasági és energiabiztonsági vetületei is. Egyetértünk azzal, hogy csökkenteni kell az orosz olajjal szembeni kitettséget, ezért is költöttünk már a háború kitörése előtt 170 millió dollárt az Adria-vezeték magyarországi szakaszának fejlesztésére és a szlovák és magyar finomítókat összekötő vezeték felújítására.

De minden szempontból ellentmond a józan ész szabályainak az, ha egy ekkora pénzügyi befektetés után a korábbi függőségünket egy újra cseréljük le.

Nem azért kezdtük el fejleszteni az Adria-vezetéket, hogy hátat fordítsunk egy működő, kereskedelmileg is versenyképes ellátási útvonalnak. Az volt a célunk, hogy bővítsük a források és a vezetékek számát, és javítsuk a régió tárgyalási pozícióját. Valójában a helyzet egyszerű ilyen szempontból: minél több ellátási útvonalon hozhatunk be kőolajat, annál erősebb garanciákat tudunk vállalni az ellátásbiztonság és a megfizethető ár tekintetében.

A nemrég bejelentett, évi 4,5 millió tonnás kapacitásúra tervezett szerb-magyar vezetéképítési projekt veszélybe kerülhet az új EU-s törekvések miatt? Ugyanez a kérdés felmerül a tervek szerint akár 2026-ban is elkészülő magyar-szerb vezetékkel kapcsolatban.

A szerbeknek jelenleg egy olaj-ellátási útvonaluk van. A Janaf vélhetően nekik is olyan áron szállít mint nekünk – márpedig a mi esetünkben 2022 óta radikálisan megemelt áron nyújtja a korábban sem olcsó szolgáltatását. Sokat elmond a szerbek kiszolgáltatottságáról is, hogy ma már csak akkor racionális új kőolaj-vezetéket építeni, ha a létező útvonal irreálisan drága. A szerbek mégis akarják ezt a projektet. Mindenkire rábízom a következtetés levonását. A közelmúltban írtuk alá a tervezett vezeték műszaki előírásait meghatározó dokumentumot, a projekt tehát halad.

Jelenleg a Mol olajimportjának a 85 százaléka még mindig Oroszországból érkezik – milyen időtávon és mekkora szintre lehet növelni a nem-orosz források arányát?

A Mol olajimportjáról nem érdemes pillanatképek alapján ítéletet mondani: az elmúlt években olyan időszak is volt, amikor több tengeri kőolajat hoztunk be, mint oroszt. Magyarországon 2022 óta éves szinten 30 százalék körül mozog a bedolgozási arány, de 2023 áprilisában elérte az 51 százalékot is. Szlovákiában hasonló a helyzet: bár ott több technológiai fejlesztésre volt szükség, 2023 májusában szintén 50 százalék körül mozgott a tengeri kőolaj bedolgozási aránya. Komolyan vesszük a kőolaj-diverzifikációs projektet, és elég komoly mennyiségekkel dolgozunk. Folyamatosan teszteljük és vizsgáljuk, hogy az egyes kőolajfajtákra és keverékekre hogyan reagálnak a finomítók, de a technológia mellett a gazdasági racionalitás is szempont, és az is marad. Nekünk nem csak az a feladatunk, hogy elég üzemanyag legyen a régióban. A gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell vennünk – vállalati vezetőként a részvényeseinknek is felelősséggel tartozunk.

A célunk továbbra is változatlan:

2026 végére lehetővé tenni, hogy a Mol-csoport százhalombattai és pozsonyi finomítója is képes legyen maximumon és üzembiztosan üzemelni akár 100%-ban nem orosz eredetű kőolajon is. Ebben a mondatban minden szónak jelentősége van.

Hogyan áll most a finomítói átállás, mik a szűk keresztmetszetek? Milyen konkrét beruházások zajlanak és vannak tervben?

A 2026 végéig zajló fejlesztések döntően három fő területre fókuszálnak: a kőolajszállítási kapacitások további erősítésére magyar-horvát viszonylatban, a keverőrendszerek kiépítésére és a finomítói technológiák szűk keresztmetszeteinek feloldására. Fontos azonban, hogy attól, hogy egy finomítót „átállítunk” és technológiailag rugalmassá tesszük, az még nem jelenti azt, hogy ezzel automatikusan meg is oldottuk az ellátásbiztonságot. A finomító ugyanis csak azt tudja feldolgozni, amit oda is tudunk szállítani. Tehát nem elég a technológia – kellenek hozzá megbízható szállítók, alternatív olajforrások, és olyan útvonalak, amelyek kiszámíthatóan és gazdaságosan működnek. Ezért is mondjuk folyamatosan: a kőolaj-diverzifikáció sikeréhez a teljesértékű Adria-vezeték mellett még egy valós alternatívára, például a megerősített Odessza-Brody vezetékre, tisztességes árakra és megbízható partnerekre van szükség. Keressük a megoldásokat: erre jó példa az MVM-mel kötött olajkereskedelmi megállapodás, aminek a keretében azeri olajat tudunk hozni a térségbe. De nem lehet elégszer felhívni a figyelmet: egy közös európai kihívásról van szó, amit csak együttműködéssel lehet megoldani. Ehhez az is kell, hogy megértsék és elfogadják a szempontjainkat, amikről korábban már szó volt.

Mennyiben mások a Mol olajfinomítóinak diverzifikációs lehetőségei, mint a szintén tengerparttól elzárt Csehországban működő Litvínov finomító esetében? Friss hír, hogy 2025 júniusában megszűnt az orosz olajimport ebbe a létesítménybe, az érv eddig itt is az volt, hogy az alternatív ellátáshoz szükséges csővezeték-infrastruktúra korlátozott volt. A cseh finomítók viszont azóta diverzifikálták olajbeszerzéseiket, és mára végleg megszüntette orosz olajfüggőségét a Litvínovot üzemeltető lengyel Orlen.

A korlátozott infrastruktúra problémáját a szlovákok és magyarok tették ki az asztalra, de a csehek is haszonélvezői voltak annak, hogy újabb és újabb időszakokra meghosszabbították az orosz kőolajból finomított termékek szállítási lehetőségeit Csehországba. A két cseh finomítóról azt is fontos tudni, hogy kapacitásuk nem elegendő az ország ellátására. A Mol-csoport az elmúlt időszakban sokkal rugalmasabbá tette a Pozsonyi Finomító technológiáját, így mostanra a cseh derogáció kivezetése mellett sem lépett fel áruhiány. Ehhez kellett idő, és kellett a Mol is. Mi mindig, minden kérdésben megvizsgáljuk, hogy a mi a legjobb a régiónak. Itt vagyunk otthon, fontos nekünk, hogy a fogyasztóink biztonságban legyenek Prágában, Belgrádban és Ljubljanában is. A régió 12 országában folytatunk az üzemanyag-nagykereskedelmi tevékenységet: ismerjük az igényeket és a lehetőségeket.

Egy időben sokat lehetett hallani az olajvezeték-üzemeltető Janaf által többször megemelt tranzitdíjak kedvezőtlen hatásáról és arról, hogy a horvát fél visszaél a monopol helyzetével, hiszen a szállítási költség kb. a négyszerese a méltányos piaci árnak. Hogy áll jelenleg ezzel kapcsolatban a jogi folyamat és a mediáció a két fél között?

Továbbra is azt várjuk, hogy az EU vizsgálja a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját. Úgy gondoljuk, hogy számos alkalommal, többféle platformon is egyértelművé tettük: a Mol hosszú távú szállítási megállapodásokban érdekelt, méltányos piaci árazással. Csak így válhat az Adria vezeték valós, kereskedelmileg is életképes alternatívává a Barátság vezetékkel szemben.

A Mol kész lett volna, és most is kész több évre szóló megállapodást kötni a Janaffal, és nagyobb mennyiségeket is lekötni – amennyiben a horvát fél versenyképes tarifát kínál.

A jelenlegi megközelítés azonban minden szempontból rugalmatlan és opportunistának hat: sem éves mennyiségi lekötés esetén, sem hosszú távú elköteleződésre nem biztosít érdemben kedvezőbb díjszabást.

Eltérnek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy tud-e akkora mennyiségű nyersolajat importálni az Adria vezetéken át a Mol, hogy az teljes egészben kiváltsa az orosz forrást. Melyek a kapacitáskorlátot okozó szűk keresztmetszetek, ezeknek mekkora a beruházási igénye és hol tartanak most a fejlesztések?

Mi folyamatosan azt az álláspontot képviseljük, hogy hosszútávú és kiszámítható szerződés kell, méltányos, az európai átlagárhoz igazított árak mellett. És ezen a ponton egy kicsit térjünk ki jobban az árazásra, mert sokan nem tudnak különbséget tenni a gáz és a kőolaj között szabályozási szempontból. Pedig a gázzal ellentétben a kőolaj-infrastruktúrák használatát és árazását nem szabályozzák uniós jogszabályok. Ezért is lenne fontos, hogy az EU a meglévő versenyszabályok alapján vizsgálja a Janaf árazását.

De szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak ez jelent kihívást. A horvát vezetékszakasz kapacitását illetően sem látunk tisztán. A legutóbbi tesztek alapján még mindig nem tekinthetjük biztosítottnak a finomítóink ellátását az Adria-vezeték kizárólagos használata mellett.

Nekünk egy nagyjából 14 millió tonna/év csúcskapacitású vezeték lenne elég ahhoz, hogy technológiai szempontból teljesértékű alternatív ellátási útvonal legyen az Adria, a legfrissebb tesztek viszont 10-12 milliós csúcskapacitást mutattak.

Hiába kering a sajtóban 16 milliós kapacitás is, a teszteredmények szerint megközelítőleg sem képes erre a vezeték horvát szakasza, sőt, az eddigi vegyes tapasztalatú tesztfolyamat 10-12 milliós kapacitást jár körül. A tesztelés ugyanis időről időre történik, van amelyik sikeres volt, van amelyik nem. Az elmúlt egy évben is volt mindkettőre példa. Fontos, hogy ebben a kérdésben tisztán lássunk, és ehhez további tesztelések kellenek.

A vonatkozó beruházásokat a Mol a saját pénzén végzi, jelenleg nincs EU-s támogatás a projektekre. Ezzel kapcsolatban két kérdés merül fel: egyrészt mekkora támogatásra lenne szüksége a Molnak?

A Mol egy piaci cég: nekünk a fogyasztók érdekei mellett a részvényesi értékteremtésre is figyelnünk kell. A kőolaj-diverzifikálás mintegy 500 millió dolláros beruházásáról már most tudjuk, hogy bizonyos értelemben nem fog megtérülni, hiszen egy redundáns kapacitást és képességhalmazt építünk ki az ellátásbiztonság miatt. Több pénzt, amennyiben minden úgy marad, mint most, nem fogunk vele keresni. Ez egy klasszikus esete annak, hogy háborús időkben olyan ellátásbiztonsági aspektusok értékelődnek fel, amik korábban békeidőben fel sem merültek. Ezen projekt mellett azonban vannak az egyéb befektetési területek, elsősorban a zöld átmenet területén. Itt nekünk tehát egyszerre kell fenntarthatósági és fosszilis infrastruktúra-fejlesztéseket megvalósítani. Ilyen körülmények között én fontosnak tartanám, hogy legalább a Janaf ügyében kapjunk segítséget.

A másik oldalra áttérve: a Janaf megtette a saját részéről a szükséges fejlesztéseket?

Azért kell folytatni a közös tesztelést, hogy tisztán lássunk abban a kérdésben is, van-e még szükség további fejlesztésre.

Az eddigi tapasztalatok azt a véleményt erősítik, hogy igen, van még feladata a Janafnak, miközben mi is végezzük a feladatok ránk eső részét a Janaffal közös tesztelésekkel, illetve a finomítói beruházások területén is.

