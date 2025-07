Orbán Viktor az állami alkalmazottaknak lengetett be új támogatást

Portfolio 2025. július 11. 07:51

Orbán Viktor kormányfő ma reggel fél hét után pár perccel adott interjú a Kossuth Rádió "jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. A beszélgetés során új információ is elhangzott a nemrég bejelentett Otthon Start Program kapcsán, azt mondta: "szeptembertől indul a program, 10% az önerő, dolgozom azon, hogy az állami alkalmazottak esetében itt is tudjunk további segítséget nyújtani".