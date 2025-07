Hétfőn már 34 fok is lehet: megszólaltak a meteorológusok a következő napok időjárásáról

A hőmérséklet tovább emelkedik, de emellett marad a változékony, egyes részeken záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás - írja a HungaroMet Zrt.

Éjszaka csökken a záporok, zivatarok száma és a legtöbb helyen a felhőzet is. A gomoly- és fátyolfelhők mellett holnap is sok napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb számban az északi országrészben, de kisebb eséllyel délen is. A déli, délnyugati szelet holnap már nagyobb területen kísérik élénk lökések, de zivatarok környezetében akár viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 33 fok között valószínű.

Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb számban északon, északnyugaton, de kisebb eséllyel délen is. A déli, délnyugati szelet nagyobb területen élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharos széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, főként az északi tájakon helyenként záporral, zivatarral. A nyugati, délnyugati szél inkább csak időnként élénkül meg, de zivatarban átmenetileg erős, viharos lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Kedden a sok napsütés mellett időnként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szelet élénk, néhol erős, zivatarban átmenetileg viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 12, 20, délután 26, 32 fok között alakul a hőmérséklet.

