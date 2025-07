Drámai hozamemelkedés a japán kötvénypiacon

Korábban soha nem látott kötvénypiaci mozgások előzik meg a választásokat Japánban - elemezte Tsutomu Soma, a Monex Inc. kötvény- és devizapiaci kereskedője a közelmúlt folyamatait.

A hosszú lejáratú hozamok ugyanis az elmúlt napokban ismét drasztikus mértékben megnőttek, már-már a májusi rekordot idézve.

A 10, 20, 30 és 40 éves kötvényhozamok emelkedése ma vált igazán drámaivá, így nem meglepő, hogy a globális befektetők is kiemelt figyelemmel követik most ezt a piacot. A legnagyobb növekedést a 40 éves hozamok produkálták 17 bázisponttal, de a májusi történelmi csúcs közelébe értek a 30 éves hozamok is, a 20 éves lejárattal rendelkező papírok hozama pedig 25 éves csúcsponton van jelenleg. Mindez jelentős eladási hullámról tanúskodik, hiszen a kötvénypiacon a hozamok emelkedése az árfolyam esésével jár együtt. A 10, 20, 30 és 40 éves hozam jelenleg rendre 1,58, 2,61, 3,16 és 3,50 százalék.

A folyamat hátterében három tényező húzódik meg: rekord alacsony piaci likviditás, közelgő választások, valamint a kormány fiskális politikája miatti aggodalom.

Az elemzők szerint a fő kockázatot a kormányzati kiadások magas szintje és kiszámíthatatlansága jelenti. Mivel a július 20-án esedékes felsőházi választásokon a jelenlegi kormánypárt akár többségét is elveszítheti, a kampány során több olyan jóléti intézkedést jelentett/ígért be, amely veszélyezteti a költségvetés stabilitását. Ezek közé tartozik a háztartási és vállalati energiaár-támogatás, de lakosságnak nyújtott általános készpénztámogatás is. Az ellenzéki pártok ugyancsak jóléti programokkal igyekeznek szavazatokat gyűjteni, az általuk javasolt fogyasztási adócsökkentés ráadásul a kormánypárti ígéreteknél is nagyobb terhet róna a költségvetésre.

A japán elemzők szerint a kormányzati kiadás mértéke már jelenleg is magas, melyet szerkezetét tekintve a jelenlegi adósság finanszírozása dominál. Japán 250 százalékos GDP-arányos államadóssága rekord magasnak számít a fejlett országok között, az idén esedékes kötelezettségek pedig a tervek szerint a költségvetés negyedét köti majd le.

A kiadásokkal kapcsolatos aggodalmak miatt a kötvénypiac továbbra is sebezhető marad

- véli Shinichiro Kadota, a Barclays Securities Japan Ltd. kötvény- és devizapiaci stratégája. Az elemzők szerint ráadásul a tartósan magas infláció és bérnövekedés további kockázatot jelent.

Az egyértelmű, hogy a reálgazdasági folyamatok eladásra ösztönzik a kötvénytulajdonosokat, a hatás azonban megfelelő piaci likviditás mellett nem lenne ilyen drámai. A Bloomberg saját indexe jelenleg alacsony likviditást mutat, mely alapján nem meglepő, hogy a japán hosszú lejáratú állampapírok érzékenyen reagálnak a befektetői hangulat ingadozására.

A fő kérdés jelenleg az, hogy az elmúlt napok piaci mozgása milyen hatással lesz a reálgazdaságra. Kazuo Ueda, a Bank of Japan (BoJ) elnöke nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy az extrém hosszú (20, 30 és 40 éves) lejárattal rendelkező papírok hozamai lényegében nem hatnak a reálgazdaságra, hiszen a vállalatok ilyen hosszú időtávon jellemzően nem adósodnak el.

A 10 éves kötvényhozamok emelkedése viszont már problémát jelenthet a gazdasági szereplőknek,

hiszen referenciának számít a lakáshitelek kamatai számára, valamint a vállalati kötvények piacára is átgyűrűzhet. A vállalati kötvények általában lekövetik a kockázatmentesnek tekintett állampapír-hozamokat, hiszen jellemzően csak egyéni kockázati felárat tartalmaznak az állampapírokhoz képest. A 10 éves kötvényhozamok emelkedése tehát negatív hatással van a vállalatok forrásszerzési költségére, mely hosszabb távon visszafogja a beruházást és hűti a gazdaságot.

A szakértők szerint a költségvetés és a kötvénypiaci hozamok alakulása a közeljövő fontos folyamata lesz. Korábban a jegybanki értékpapír-vásárló programok miatt a költségvetés alacsony hozamok mellett tudott eladósodni, jelenleg viszont zajlik a monetáris politika normalizálása, a jegybanki támogatás hiánya pedig magasabb hozamokat eredményez. A reálgazdasági hatások egyelőre még nem érezhetőek, hosszú távon azonban várhatóan a vállalatok és a lakosság is magasabb forrásszerzési költségekkel fog szembesülni. A Bloomberg által megkérdezett elemzők szerint a kötvénypiac továbbra is sebezhető marad a befektetői hangulat változásával szemben, bár a költségvetési bizonytalanság a választások után várhatóan csökkenni fog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio