Gulyás Gergely elárulta, mikor vizsgálhatja felül a terveit a kormány

A féléves adatokat meg kell várni, ezek néhány napon belül megjelennek.

Ezek függvényében kell, ha kell változtatni a makrogazdasági pályán

- mondja Gulyás. Hozzáteszi, hogy az árrésstopokról augusztus vége előtt hoznak majd döntést.

Az NGM naptára alapján július 22-én, jövő kedden jelennek meg a júniusi részletes államháztartási adatok, a jelek szerint ezt követően számolhatja újra előrejelzéseit a kormány. Ez azért is lényeges, mert az elemzők szerint a jelenlegi 2,5%-os GDP-növekedésre vonatkozó prognózis gyakorlatilag megvalósíthatatlan a gyenge első negyedéves adatok után, a szakértők most 0,5-1% közötti növekedésre számítanak 2025-ben. A vártnál gyengébb bővülés pedig az adóbevételeken keresztül negatívan érinti a költségvetést is.