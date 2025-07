Vasököllel venne revansot Trumpon az Európai Unió bővülő országhada

Augusztus 1-jéig dőlhet el, hogy az EU megállapodik-e Donald Trumppal a vámok ügyében, vagy beveti a története legerősebb kereskedelmi védelmi eszközét. Egyre több tagállam sürgeti az úgynevezett anti-koerciós mechanizmus aktiválását, ha az amerikai elnök utasítására valóban bevezetik a 30 százalékos vámokat. A válaszlépések között amerikai techcégeket és gyógyszeripart érintő szankciók is szerepelhetnek.

Egyre több uniós tagállam sürgeti, hogy az EU készüljön fel a kereskedelmi megtorlásra az Egyesült Államokkal szemben, ha augusztus 1-jéig nem sikerül megegyezni és Donald Trump valóban bevezeti a 30 százalékos vámokat az európai export nagy részére.

A francia vezetésű kezdeményezés mögött már legalább hét tagállam áll, és a háttéregyeztetések szerint nő azoknak a kormányoknak a száma, amelyek szerint itt az ideje, hogy az EU komolyan vegye a Trump-féle fenyegetést, és élesítse a kereskedelmi nyomásgyakorlás elleni eszközét (anti-coercion instrument, ACI) – írja a Bloomberg.

A 2023-ban elfogadott ACI lehetővé tenné, hogy az EU gyorsan és célzottan reagáljon olyan esetekre, amikor egy harmadik ország – jelen esetben az USA – kereskedelmi eszközökkel próbál beavatkozni az uniós döntéshozatalba.

A lehetséges uniós válaszlépések közé tartozhatnak különadók az amerikai techóriásokra, beruházási korlátozások, közbeszerzési kizárások vagy piacra jutási akadályok bevezetése.

Franciaország európai ügyekért felelős minisztere, Benjamin Haddad úgy fogalmazott: „ebben a tárgyalásban erőt, egységet és elszántságot kell mutatni”, és jelezte, hogy az EU akár az eddig bejelentett, egy 30 és egy 70 milliárdos lépcsőben bevezetendő 100 milliárd euró értékű ellenintézkedéseknél is tovább mehet.

Brüsszel egyelőre óvatosabban fogalmaz. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint az ACI rendkívüli helyzetekre készült, és

még nem tartunk ott.

Ugyanakkor a tagállamok közötti hangulat változik: miközben néhány kormány továbbra is kivárna, egyre többen támogatnák, hogy a Bizottság legalább előkészítse az eszköz bevetését, ha a tárgyalások Washingtonnal nem vezetnek eredményre. Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa épp ezen a héten utazik Washingtonba, hogy megpróbáljon egyezségre jutni az amerikai partnerekkel.

A feszültséget Trump hétvégi levele fokozta, amelyben 30 százalékos vámokat helyezett kilátásba az EU-s export túlnyomó részére augusztus elsejétől. Ez az intézkedés kiegészítené az autókra és alkatrészekre már most is érvényben lévő 25 százalékos, valamint az acélra és alumíniumra kivetett 50 százalékos vámokat. Michael McGrath uniós biztos ugyanakkor azt mondta, hogy bár

meglepte és csalódást okozott Trump levele, továbbra is bízik abban, hogy sikerül megállapodni a határidő előtt.

A kereskedelmi feszültségek közé most már a gyógyszeripar is bekerült. Trump kedden jelezte, hogy akár már augusztusban újabb vámokat vezethet be bizonyos gyógyszeripari termékekre is, ami különösen érzékenyen érintené az európai gyógyszergyártókat. Uniós tisztviselők korábban abban bíztak, hogy legalább egy ideiglenes keretrendszert sikerül tető alá hozni, amely alapján folytathatók lennének a tárgyalások.

Egy ilyen alku értelmében az EU vállalná, hogy átmenetileg elfogad egy 10 százalékos átlagos vámtarifát, bizonyos szektorok – például a repülőgépipar vagy az orvostechnikai eszközök – kivételével.

Az ACI-t korábban főként elrettentés céljából alkották meg, és az első Trump-adminisztráció alatt kivetett vámok, valamint Kína litván áruk elleni szankciói adták hozzá a politikai hátteret. Bár az eszköz bevetéséről a Bizottság tehet javaslatot, tényleges alkalmazásáról a tagállamok döntenek. A szabályok szerint az EU-nak az eljárás során végig konzultálnia kell az adott „nyomást gyakorló” állammal – jelen esetben az Egyesült Államokkal –, és lehetőség szerint más hasonló helyzetbe került partnerekkel is együttműködhet.

A következő napok kritikusak lehetnek az EU–USA kereskedelmi kapcsolatok szempontjából. Ha nincs megállapodás augusztus 1-jéig, a brüsszeli vezetőknek el kell dönteniük, hogy valóban élnek-e az ACI lehetőségével – még akkor is, ha ezzel kockáztatják a vámháború további eszkalálódását.

Címlapkép forrása: EU