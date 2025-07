Változik a forgalmi rend a 4-esen

Budapest, 2025. július 18., péntek (MTI) - Változik a forgalmi rend keddtől a 4-es főút Törökszentmiklóst elkerülő szakaszának keleti végén az M4-es gyorsforgalmi út építési munkálatai miatt - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteken.

Azt írták, hogy az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának építési munkálatai miatt

a 4-es főúton a Törökszentmiklós elkerülő-Törökszentmiklós-kelet csomópontnál forgalom-átterelések várhatók.

A jelenleg érvényben lévő forgalomterelés módosítása július 22-én indul - fűzték hozzá.

A július 22-én induló átterelés során a forgalom továbbra is az M4-es gyorsforgalmi út bal pályáján halad egészen a Törökszentmiklós-kelet csomópontig, azonban a jelenleg érvényben lévő forgalomterelés helyett az autóútról lehajtó ágon fogják elérni a közlekedők az alcsomópontot, ahonnan Törökszentmiklós és Mezőtúr, Debrecen és Bartapuszta irányába haladhatnak tovább.

A Debrecen felől érkezők az autóútra felhajtó ágon haladhatnak tovább Budapest felé - jelezték, azzal együtt, hogy a terelés kiépítésekor jelzőőrös forgalomirányítás lesz érvényben, a közúti forgalom rövid idejű megállítása mellett.

Közölték azt is, hogy az átterelés július végére várható második ütemében a forgalom a Törökszentmiklós-nyugat csomópont után a gyorsforgalmi út jobb pályáján haladva éri el a Törökszentmiklós-kelet csomópontot, majd onnan az első ütemben meghatározott fel- és lehajtó ág használatával közlekedhetnek tovább Törökszentmiklós, Mezőtúr, Bartapuszta és Debrecen felé.

A közlemény szerint az ideiglenes forgalomkorlátozással érintett útszakaszra, az átterelésekre valamint a sávelhúzásra veszélyt jelző és sárga terelőtáblák, burkolati jelek és sorvillogók hívják fel a figyelmet.

A Törökszentmiklós elkerülő szakaszon 60 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben, a csomópont közelében 40 kilométer per órás sebességcsökkentés várható, bizonyos helyeken előfordulhat a 30 kilométer per órás sebességkorlátozás is - áll a tárca közleményében.

