Több évtizedes feminista álom válik valóra: diadalmenetben a női sport

Évtizedeken át a nézőhiány, a csekély médiafigyelem és az alulfizetettség ördögi köre tartotta vissza a női sport fejlődését. Most viszont valami megmozdult – az amerikai kosárlabdától az indiai krikettig a női ligák sorra döntik a nézettségi rekordokat és vonzzák a szponzorokat, miközben új sztárok húzzák ki a sportágakat a láthatatlanságból.

Ez a látványos fordulat azonban nem a semmiből jött – érdemes visszatekinteni arra, milyen mélyről indultak a női sportok, és milyen akadályokat kellett leküzdeniük a mostani sikerek előtt.

Megtört a sportolónőket gúzsba kötő ördögi kör

A női sportolók évtizedek óta azzal küzdenek, hogy a sporteseményeiket kevesebben követik, kisebb a presztízsük és a média sem közvetíti őket. Így aztán a játékosok fizetése is alacsonyabb, mint férfitársaiké. Kiszámíthatatlanabb karrierút vár rájuk, sokuknak dolgoznia kell a sport mellett. Részben emiatt aztán kevesebb fiatal lány adja professzionális sportra a fejét, aminek rossz hatása van az események színvonalára. Ugyan a női sportolók érdekeit képviselő szervezetek már régóta kampányolnak a nagyobb médiafigyelemért és több pénz beáramlásáért, a szponzorok azonban érthető módon nem akarnak olyan egyéneket és csapatokat finanszírozni, amelyek nem kapnak elég jelentős pozitív nyilvánosságot. Így alakult ki egy ördögi kör.

Mielőtt azonban depresszióba süppednénk, a jó hír az, hogy mindez megváltozóban van. A trend megfordításához egyszerre volt szükség az új női sztárok felbukkanására, az igényekre és az idők szavára hallgató sportközvetítőkre és a megváltozó médiafogyasztási szokásokra. Mindezen tényezőket jól szemlélteti

a WNBA, vagyis a női amerikai profi kosárlabda-bajnokság látványos sikersztorija.

2022-höz képest nagyjából megduplázódott a liga nézőinek száma, tavaly már összesen 54 millióan követték az alapszakaszt. Az ESPN-en közvetített mérkőzések átlagosan 1,2 millió nézőt vonzottak Amerikában; ez hasonló a férfi bajnokságban látott nézőszámokhoz, ahol az összes csatornán 1,5 millióan nézték az összecsapásokat. A követőtábor elérésében segített, hogy 2021-ben, a liga 25 éves jubileumi szezonja alkalmából a mainstream hálózatok vállalták, hogy legalább 100 mérkőzést közvetítenek, míg korábban alig lehetett megtalálni a meccseket.

Két hete Tőrös Balázs NBA-szakértő is felhívta rá a figyelmet egy beszélgetésben a Portfolio lapigazgatójával, hogy az utóbbi 2-3 évben megnőtt a ligát övező figyelem, amit aztán tavaly a bevételek növekedése is követett. És hogy ezt hogyan sikerült elérni? "Az elmúlt 2-3 évben jöttek olyan játékosok, akik odairányították a laikusok szemét a WNBA-re. Olyan játékosok, akik amerikaiak, olyan egyetemeken játszottak, amik egyébként a helyszínen 10.000... több 10.000 néző előtt játszanak." Az így bevont rajongók mentalitását úgy jellemezte, hogy

megérkeznek a WNBA-be, követtem az egyetemi sztárt, és azt látom, hogy figyi, egyébként ez... [...] Hát ez jó kosárlabda!"

Ahogy nő a nézettség és egyre több a híresség, a szponzorok is egyre nagyobb lehetőséget látnak a női sportban. Ahogy a lenti ábrán is látható, a Deloitte, az egyik legnagyobb nemzetközi tanácsadócég számításai szerint

a sportolók és szövetségek bevételei várhatóan 25%-kal fognak nőni idén. Mindez a 2024-es év elképesztő, 92%-os ugrása után.

A tavalyi év más szempontból is mérföldkő volt: a párizsi olimpia volt az első, ahol ugyanannyi férfi és női versenyző vett részt. Bár a versenyről szóló híreknek csak 43%-a foglalkozott velük, a női sportolók az eseménysorozattal kapcsolatos közösségi médiás aktivitás 53%-áért feleltek.

A női sport bevételeinek alakulása. A bal oldalon a bevétel forrása szerinti, a jobb felső sarokban földrajzi régió szerinti, a jobb alsóban sportág szerinti megoszlást láthatunk. A bal oldali ábrán a 2025-ös év számai előrejelzések. Forrás: Deloitte.

A népszerűség növekedése és a pénzbeáramlás leginkább Európára és Észak-Amerikára, illetve a focira és a kosárra koncentrálódnak, de azért nem csak ezek a területek profitálnak. A női labdarúgás iránti érdeklődés például tavaly Marokkóban, Ausztráliában és Japánban is megugrott – utóbbi országban már két csapatot is csak egy hajszál választ el attól, hogy a top 15, nemzetközileg legtöbb bevételt termelő formáció közé kerüljenek. A sportágak közül még a röplabdát és a krikettet lehet kiemelni. Az idén harmadik szezonjánál járó Women's Premier League (WPL), vagyis az indiai profi krikett bajnokság csapatai tavaly mind 5-8%-os bevételnövekedést könyvelhettek el. Ráadásul a legkülönfélébb márkák mutattak érdeklődést: a divat és konyhai eszközöket árusító cégek mellett, amik jelenléte nem túl meglepő, többek közt a banki és a biztosítási szektorból is kötöttek megállapodásokat.

Az a bizonyos alacsony bázis

A fenti pozitív tendenciák ellenére még mindig rengeteg a tennivaló. Ugyan a változás iránya üdvözlendő, a szint, amiről kiindult, siralmas.

Például amikor 2023-ban a Nemzetközi Profi Futballszövetség (FIFPRO) megkérdezett 362 játékost a világ 6 kontinenséről, akik a foci világbajnokságon vettek részt, azt találták, hogy

A játékosok 29%-a egyáltalán nem kapott fizetést ezen a versenyen. Ez azt jelenti, hogy 66%-uknak fizetés nélküli szabadságot kellett kivennie - vagy más szakmai tevékenységük alól szabadságot -, hogy részt vehessenek a világbajnoki selejtezőkön.

A Forbes minden évben összeállítja a világ legjobban kereső sportolóinak listáját – a top 10-ben legalább 13 éve nem szerepelt egyetlen nő sem. Egy másik rangsor szerint 2024-ben nemhogy a top 10-be, hanem a top 100-ba sem került nő. A legnagyobb bevétellel büszkélkedő sportolónő Coco Gauff világbajnok amerikai teniszező volt 30,4 millió dollárral.

Christiano Ronaldo, aki első helyezést szerzett a listán, 260 millió dollárt vihetett haza – több mint 8,5-szer többet Gauffnál.

A korábban említett WNBA legnagyobb sztárjai éppen most szombaton kerültek be a hírekbe azzal, hogy a bértárgyalások közepette "Fizessétek meg nekünk, amivel tartoztok" feliratú pólókban léptek pályára.

Mit kellene még tenni?

Ahhoz, hogy a női sport fejlődése ne csak fellángolás legyen, hanem tartós és önálló növekedési pályára álljon, fontos lenne, hogy a sportágak ne pusztán a férfi megfelelőik másolatai legyenek. A jelenlegi irány, mely szerint a női sportágakat a férfiakéval azonos struktúrákban – hagyományos bajnoki formákban és közvetítési csatornákon – próbálják népszerűsíteni, ahogy a The Economist is rávilágít, kényelmes, de fantáziátlan megoldás. A női sport közönsége más, mint a férfié: fiatalabb, nagyobb arányban női, és aktívabb a közösségi médiában. Épp ezért olyan új utakra van szükség, amelyek figyelembe veszik ezt a sajátos rajongói viselkedést.

A hosszú távú siker érdekében a női sportoknak saját identitást kell kialakítaniuk – akár különálló szövetségekkel, ligákkal és kormányzó testületekkel, amelyek nem csupán a férfi szervezetek leágazásai.

A tenisz példája azt mutatja, hogy ez az út működhet: az 1973-ban alakult Women's Tennis Association önálló szervezetként komoly presztízst és egyenlőséget ért el. Nem véletlen, hogy tavaly a 10 legjobban kereső sportolónő közül 6 ebben a sportágban tevékenykedett. Hasonló módon a női labdarúgó-bajnokság (NWSL) az amerikai szövetségtől való függetlenedés után virágzásnak indult, jelentős befektetéseket vonzva.

Emellett új formátumok – mint a Portugáliában kipróbált hétfős futball, vagy olyan kezdeményezések, ahol a játékosoknak beleszólásuk van a csapatösszeállításba és a pontozási rendszerbe – frissességet hozhatnak a sportokba. A női sport jövője tehát nem a szimpla utánzásban, hanem az innovációban rejlik.

Mindenki jól járhat

Az utóbbi években tapasztalható látványos térnyerés ráadásul "a gyengébbik nem" társadalmi szerepének újragondolásához is hozzájárulhat. Szaúd-Arábiában például hét éve még tilos volt a lányoknak nyilvánosan sportolni, ma viszont már több mint 70 000 lány játszik az iskolai focibajnokságban.

A sportpályán szerzett élmények hosszú távon is kamatoznak. A Women’s Sports Foundation felmérése szerint az amerikai nők közel felét segítette a sport az olyan vezetői készségek alapjainak elsajátításában, mint a csapatmunka vagy a nyomás alatti döntéshozatal. Ezek a készségek később a munkahelyi és társadalmi érvényesülésben is kulcsszerepet játszanak. A sport ráadásul nem csak a boldogsághoz, de a jobb iskolai teljesítményhez is hozzájárulnak.

Emellett a női sportolók fokozott megjelenése a médiában egy egészségesebb szépségideál kialakulását hozhatja magával.

Míg korábban egyértelműen a modellek és színésznők voltak a kampányok főszereplői, ma már egyre több márka – például a L'Oréal, a Procter&Gamble vagy a Gillette – választ sportolónőket arcaként. Januárban a Dior új nagykövete Zheng Qinwen lett, aki történelmet írt, mint az első ázsiai teniszező, aki olimpiai aranyat nyert egyéniben. Ezek a fejlemények nemcsak a sportolók presztízsét emelik, hanem egy olyan női eszményt is képviselnek, amiben hangsúlyosabb szerepet kap a mozgás fontossága.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images