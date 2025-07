Milliárdos atomalku a szomszédban: amerikai óriáscég építi fel az új szlovák atomerőművet

A Jaslovské Bohunice-i telephelyre tervezett atomerőmű – amelyről Robert Fico június 17-én nyilatkozott – kivitelezője az amerikai Westinghouse lehet. A beruházás keretében egy 1250 megawattos teljesítményű reaktor blokk valósulna meg Szlovákiában. Ha ez megvalósul, akkor az amerikai cégnek sok dolga lesz, hiszen pont tegnap érkezett az a hír, hogy a vállalat 10 nagy teljesítményű reaktor építését kezdi meg az Egyesült Államokban 2030-ig.

Bár részletekről még nem tudunk, de könnyen elképzelhető, hogy a reaktor Westinghouse legújabb, AP1000 típusú nyomottvizes atomerőművi fejlesztése lesz, amelyet kifejezetten a biztonság, egyszerűség és gazdaságosság jegyében terveztek.

A szlovák gazdasági minisztérium előzetesen legfeljebb 11 milliárd dollárra becsülte a beruházás költségét - azonban a legújabb értesülések szerint ez az összeg elérheti a 12-15 milliárd dollárt is. Értesülések szerint a szlovák elnököt meghívták Washingtonba, ahol az egyezményt ünnepélyes keretek között írhatja alá hamarosan – bár ezt hivatalosan még egyik fél sem erősítette meg.

SCOOP: Slovak PM Robert Fico was invited to the White House to sign a ~$12-15B Westinghouse nuclear plant deal, per a trusted source tracking CEE-U.S. diplomacy. The deal was recently finalized. According to current plans, Fico’s visit could happen very soon. I’ll… pic.twitter.com/Ox2NNTZby9 https://t.co/Ox2NNTZby9