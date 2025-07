Alig van munka, egymást tapossák az emberek egy jó állásért

Az átlagos jelentkezőszámok továbbra is különösen magasnak számítanak a magyarországi munkaerőpiacon, azonban 2025 második negyedévében összességében a jelentkezőszámok 2,6%-kal csökkentek 2024 azonos időszakához képest. Az álláshirdetések száma ugyanebben a viszonylatban tizedével esett vissza.

Minden vármegyében és Budapesten is kevesebb hirdetést aktiváltak a vállalatok az idei év második negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest.

A legnagyobb visszaesés Vas (31%), Heves (29%) és Nógrád (27%) vármegyékben történt, míg a legkisebb mértékben ez Komárom-Esztergom, Veszprém (2-2%) és Bács-Kiskun (4%) vármegyékben figyelhető meg. Budapesten 15 százalékkal kevesebb álláslehetőséget hirdettek meg a cégek, mint a tavalyi második negyedévben.

A jelentkezések száma országos szinten idén kismértékben, 2,6%-kal csökkent 2024 második negyedévéhez képest. A legnagyobb visszaesés Baranya (18%), Jász-Nagykun Szolnok (16%) és Nógrád (14%) vármegyékben tapasztalható a munkavállalói jelentkezési hajlandóság tekintetében. Ezzel szemben kilenc vármegyében történt emelkedés: a legnagyobb mértékű Békésben (18%), Bács-Kiskunban (17%) és Veszprémben (13%).

Szektoronként vizsgálva az üzleti támogató központok (29%), a cégvezetés, menedzsment (17%) és a mérnöki (13%) területeken nőtt a legnagyobb arányban a jelentkezésszám, míg az ügyfélszolgálat (15%), az építőipar, ingatlan (11%) és a szállítás, beszerzés, logisztika (10%) területek iránt csökkent leginkább a munkavállalói érdeklődés a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Míg a mérnöki pozíciókra pályázók száma emelkedett, addig az ebben a szakmában meghirdetett állások mennyisége a negyedik legnagyobb csökkenést mutatja.

Az év eleji felmérésünkben még optimistán tekintettek erre az évre a cégek, de, a második negyedévben már az előzetes tervekhez képest lényegesen óvatosabb hozzáállás volt megfigyelhető a munkaerőtoborzás területén

– mondta Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

A hazai gazdaság közel 3 éve tartó stagnálása egyértelműen visszaköszön a munkaerőpiaci statisztikákban is.

Tüzes Imre szerint az üzleti bizalmi index a januári mélypontja után a második negyedévben ismét negatív irányba mozdult el, illetve a vállalkozások létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor is csökkenő trendet mutat, így nem véletlen, hogy visszaesést látunk a meghirdetett állások számában a munkaerőpiacon.

A legnagyobb emelkedés az álláskínálatban a jog, jogi tanácsadás (10%), mezőgazdaság, környezet (7%) és az SSC területen volt tapasztalható.

Országos viszonylatban a legjelentősebb mérséklődést pedig az IT, programozás (28%), a közigazgatás (27%) és a bank, biztosítás, bróker kategóriák álláshirdetési számai mutatták 2024 azonos időszakához képest. Budapest helyzete ebben a negyedévben is megegyezik az országos statisztikával: a fővárosban is ezeken a szakterületeken meghirdetett nyitott pozíciókban figyelhető meg a legintenzívebb alakulás, a fentiekkel azonos irányban.

